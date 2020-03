Millie Bobby Brown a appris l’accent américain de Hannah Montana

2020-03-31 17:30:06

Millie Bobby Brown a avoué avoir appris à faire un accent américain en regardant «Hannah Montana».

L’actrice de “ Stranger Things ” attribue à la perruque blonde portant la princesse pop Disney – qui était interprétée par Miley Cyrus – de lui avoir appris à avoir le parfait twang américain.

Lors d’une vidéo en direct sur Instagram, qui faisait partie de la série “Bright Minded” de Miley, Millie a avoué que “la seule façon” dont elle était capable de perfectionner son accent américain était “en regardant Hannah Montana” quand elle était plus jeune. Elle a également avoué qu’elle était «obsédée» par le spectacle.

Alors que Miley – qui a joué le rôle principal dans le spectacle Disney entre 2006 et 2011 – a plaisanté en retour: “Je suis surpris que vous n’ayez pas d’accent country.”

Pendant ce temps, l’actrice de 16 ans ne pense pas que la célébrité lui sera jamais “normale”.

Admettant qu’elle ne pense pas qu’elle comprendra pleinement le fait que les gens la reconnaissent partout où elle va et a admis qu’elle n’a pas toujours l’air “présentable”, elle a dit: “Je ne pense pas que ce sera jamais une chose normale. Certains les jours où je sors et je m’assure que je suis quelque peu présentable et certains jours, je ressemble à un vrai bordel. ”

Pendant ce temps, Millie a précédemment révélé qu’elle essayait de “bloquer” toute négativité dans sa vie.

Elle a partagé: “Je bloque toute négativité dans ma vie, donc toute personne ou quelque chose qui me gêne d’être ne sera plus dans ma vie. Et je pense que les gens toxiques – des gens qui ne font pas juste vraiment de vous heureux – vous devez bloquer et, évidemment, la négativité sur les réseaux sociaux n’est pas saine … Vous devez vous mettre dans un espace heureux. Assurez-vous que vous vous aimez et que vous faites des choses qui finiront par faire vous êtes heureux. Une fois que vous avez fait cela en premier, vous retrouverez votre confiance en vous et votre amour-propre tout au long de ce voyage. “

