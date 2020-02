Millie Bobby Brown a été «sexualisée» au cours de sa carrière

2020-02-20 01:30:05

Millie Bobby Brown s’est sentie «sexualisée» tout au long de sa carrière et de sa vie sous les projecteurs, alors qu’elle réfléchissait à sa vie après ses 16 ans.

Millie Bobby Brown s’est sentie «sexualisée» tout au long de sa carrière.

La star de “Stranger Things” a célébré son 16e anniversaire mercredi (19.02.20), et a utilisé le jalon pour frapper ceux qui ont fait des “commentaires inappropriés” à son sujet depuis qu’elle est devenue célèbre en jouant Eleven sur la série Netflix quand elle était à peine 12 ans.

Dans un post sur Instagram qui comprenait une vidéo composée de divers clips de Millie ainsi que des captures d’écran des commentaires qu’elle a reçus, elle a écrit: “ya girls 16 :)” 16 a eu l’impression de tarder. j’ai l’impression que le changement doit se produire non seulement pour cette génération, mais pour la suivante. notre monde a besoin de gentillesse et de soutien pour que nos enfants grandissent et réussissent. les dernières années n’ont pas été faciles, je l’admets. il y a des moments où je suis frustré par l’inexactitude, les commentaires inappropriés, la sexualisation et les insultes inutiles qui ont finalement entraîné de la douleur et de l’insécurité pour moi. mais je ne serai jamais vaincu. mal continuer à faire ce que j’aime et à diffuser le message afin d’apporter des changements. “concentrons-nous sur ce qui doit changer et j’espère que cette vidéo vous informe sur les choses qui se passent dans les coulisses des gros titres et des lumières clignotantes. ne vous inquiétez pas, je trouverai toujours un moyen de sourire;) leggo 16 (sic)”

Millie a récemment déclaré que grandir sous les projecteurs avait parfois été difficile pour elle, car elle ne pensait pas que la célébrité était “normale”.

Elle a expliqué: “Je ne pense pas que ce sera jamais une chose normale.

“Certains jours, je sors et je m’assure d’avoir l’air quelque peu présentable et certains jours, je ressemble à un vrai bordel.”

Bien que Millie pense qu’elle a toujours été confiante, elle a insisté sur le fait qu’il était “OK” pour les gens de prendre le temps de comprendre qui ils étaient et d’être à l’aise avec eux-mêmes.

Lorsqu’on lui a demandé d’où venait sa confiance, elle a répondu: “Je pense que je suis sortie de l’utérus … en chantant Lizzo.

“C’est bon d’avoir confiance en soi et de savoir qui vous êtes, mais c’est bien de ne pas savoir qui vous êtes. C’est un voyage amusant.”

Et l’actrice «Enola Holmes» veut également travailler à faire des médias sociaux un meilleur endroit pour tout le monde.

Elle a déclaré: “Les médias sociaux sont l’un des meilleurs endroits au monde et l’un des pires – il se contrebalance. Il envoie des messages incroyables; il sensibilise aux situations qui doivent être entendues. Personne ne devrait dire que ce n’est pas un plate-forme pour la positivité et le changement.

“Mais il y a des choses vraiment bouleversantes qui se produisent sur les réseaux sociaux et j’ai fait face à beaucoup d’intimidation en ligne. Je veux en faire un endroit heureux.”

Mots clés: Millie Bobby Brown

Retour au flux

.