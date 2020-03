Millie Bobby Brown est fatiguée d’être victime d’intimidation juste pour avoir fait son travail

Être à l’honneur peut être difficile pour n’importe quelle célébrité, mais lorsque votre étoile se lève avant même d’atteindre l’âge adulte, cela peut être encore plus difficile. Grandir sous les projecteurs est un tout autre niveau de dur.

La critique constante et la fanfare peuvent devenir un peu trop, même pour la star teen la plus équilibrée. Certains choisiront de le prendre en silence. D’autres, comme Millie Bobby Brown, attirent l’attention sur l’inadéquation avec laquelle ils doivent composer juste pour faire leur travail.

Millie Bobby Brown en tant qu’enfant star

Millie Bobby Brown | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Il est vrai que la plupart des enfants et des adolescents ne travaillent pas avant l’âge de 16 ans, donc lorsque l’un d’entre eux commence à jouer, il commence sa vie professionnelle tôt. Ce travail s’accompagne d’un ensemble de problèmes de type adulte.

Se lever une fois et se rendre sur le plateau, décider quoi faire de l’argent qu’ils gagnent et faire face aux critiques auxquels ils ne devraient même pas avoir à penser.

Il y a aussi la sexualisation inappropriée qui accompagne le territoire, qui, selon Brown, se produit depuis qu’elle a 12 ans et est devenue célèbre dans la saison 1 de Stranger Things.

Millie Bobby Brown devient réelle

Elle a récemment publié une vidéo sur Instagram pour célébrer son 16e anniversaire, le 19 février. Elle y a pris le temps de partager la douleur et l’insécurité qui l’ont suivie au fil des ans.

Elle a écrit: «Les dernières années n’ont pas été faciles, je l’admets. Il y a des moments où je suis frustré par l’inexactitude, les commentaires inappropriés, la sexualisation et les insultes inutiles qui ont finalement entraîné de la douleur et de l’insécurité pour moi. »

Elle a choisi de parler pour aider à faire la lumière sur ce qui se passe dans les coulisses des gros titres et des lumières clignotantes. Elle a également appelé au changement, disant que cela devait arriver pour cette génération et la suivante. «Notre monde a besoin de gentillesse et de soutien pour que nos enfants grandissent et réussissent», a-t-elle exhorté.

La chanson qui accompagnait son post vidéo était Justin Bieber’s Changes, qui parle de sa situation de manière étonnamment réelle. Après que les gros titres aient traversé l’écran, vous voyez un montage d’images de Brown manipulant les paparazzis, puis étant simplement Brown, dans toute sa gloire adolescente.

Les titres sont vraiment inappropriés

“Millie Bobby Brown CRITIQUE POUR le style adulte”, “Millie Bobby Brown quitte Twitter après avoir été ciblée par un mème homophobe”, “Millie Bobby Brown dit qu’elle se sentait” effrayée et impuissante “après avoir été intimidée en ligne”, et peut-être la plus absurde de toutes “, Quand Millie Bobby Brown a-t-elle subi le changement ??? ”

Vous pouvez voir pourquoi elle devenait un peu précaire et pourquoi elle était aux prises avec l’anxiété.

Ce n’est pas la seule controverse à laquelle elle a dû faire face. Elle a été traînée pour échantillonner sa routine de soins de la peau dans le «mauvais sens» alors que ce n’était pas son intention. Elle a également déclaré que les tapis rouges peuvent être difficiles à fréquenter, car quelle que soit la façon dont elle s’habille, ce n’est tout simplement pas bien d’une manière ou d’une autre. Mais elle n’a que 16 ans maintenant, et les gens doivent lui faire une pause.

En fin de compte, Brown ne l’a pas laissé tomber. Pendant qu’elle partageait son point de vue sur ce qui semblait être un sujet difficile, elle s’est assurée de faire savoir à ses fans que cela ne l’empêcherait pas de sourire. Et le soutien qu’elle a reçu? Épique.

D’Octavia Spencer à MTV et Netflix, le soutien était évident. Les papas de célébrités ont dit qu’elle était un excellent modèle pour leurs filles. Les fans étaient d’accord avec elle et l’ont félicitée pour avoir défendu les enfants stars et les filles partout dans le monde. L’un d’eux a même souligné que oui, «ils attaquent les jeunes femmes pour s’habiller trop provocantes, puis les critiquent pour s’habiller mature. Les femmes ne peuvent jamais gagner. » Bravo Millie!