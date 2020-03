Millie Mackintosh est devenue proche d’Hugo Taylor pendant sa grossesse

2020-03-02 17:00:05

L’ancienne star de Made in Chelsea, Millie Mackintosh, pense que sa grossesse l’a rapprochée de son mari Hugo Taylor.

Millie Mackintosh sent qu’elle est devenue plus proche de son mari Hugo Taylor à la suite de sa grossesse.

L’ancienne star de “ Made in Chelsea ” attend une petite fille avec Hugo en mai et elle a révélé que le couple a commencé à se connecter avec leur enfant et se sent déjà comme une unité familiale.

Dans une interview avec Hello! Millie a déclaré: “La grossesse est une expérience de liaison incroyable. Nous nous sentons déjà comme une unité familiale. Je parle beaucoup au bébé et Hugo le fait de temps en temps, mais je pense que c’est plus difficile pour les gars – c’est une expérience très différente pour eux, et je pense que leur connexion vient une fois que le bébé arrive.

“Mais Hugo a commencé à avoir des rêves très vifs, alors il comprend les symptômes de la grossesse autour de moi. Il a également eu des maux de dos – mais cela a plus à voir avec l’aide à me soulever du canapé!”

La trentenaire estime également qu’Hugo, qu’elle a épousé en 2018, sera un “grand papa” et est “vraiment excité” d’avoir une fille.

Millie a expliqué: “Il a une si grande famille et il est habitué à côtoyer des bébés et des jeunes enfants. Il n’est pas dérangé par le changement des couches.”

Elle a également révélé qu’elle comptait beaucoup sur sa mère, Georgina, pendant la grossesse.

Millie a déclaré: “Ma mère a été formidable et est une caisse de résonance lorsque j’ai un moment d’inquiétude. Elle est si sage et j’apprécie vraiment tous ses conseils. Elle m’a vraiment aidé à m’organiser – c’est une planificatrice comme moi.

«Nous avons une chambre d’amis, donc j’espère la corder pour qu’elle vienne m’aider beaucoup! C’est vraiment spécial d’avoir cette relation et de pouvoir avoir ta mère pour aider.»

