Mimi Faust revisite le moment «Secouer la table», Disses K. Michelle

Il y a de nombreux moments notables qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à Love & Hip Hop: Atlanta, mais peu rivalisent avec le moment de «secouer la table» qui s’est produit entre Karlie Redd et K. Michelle. Redd et Mimi Faust ont récemment regardé cette scène et Faust a eu quelques mots de choix pour K. Michelle.

(L-R) Mimi Faust, K. Michelle | Prince Williams / FilmMagic

Le shake de table est un moment emblématique de «Love & Hip Hop»

Dans la scène, Faust a réuni Redd et K. Michelle afin qu’ils puissent tous régler leurs différends.

La situation est devenue incontrôlable lorsque Redd a commencé à secouer la table à laquelle ils étaient assis, ce qui a entraîné la réponse digne de meme de K. Michelle, “Whoooo, cette salope secoue la table.”

Dans le confessionnal suivant, K. Michelle a prononcé une autre phrase remarquable de l’émission, “Ne secouez pas, à moins que vous ne soyez prêt à vous faire secouer.” Redd et K. Michelle ont fini par réparer les clôtures après ce moment.

La relation entre K. Michelle et Faust a cependant continué de s’aggraver après ce moment. Ils se sont retrouvés dans une situation où K. Michelle l’a frappée avec des fleurs. Ils ont été en mauvais termes dans les années qui ont suivi ces moments.

Voici ce que Mimi Faust dit des années après la scène

Redd et Faust ont tous deux revisité le moment pour une nouvelle série dans laquelle VH1 revisite les moments populaires de la franchise.

Parlant de la scène désormais infâme, Faust a déclaré: «K. Michelle ne parle même pas de cette vie. Elle aime parler de tout ça, mais quand ça se résume à ça, vous n’êtes pas cette merde. »

Elle a poursuivi: «Lorsque K et moi nous sommes retrouvés dans cette situation quand elle m’a frappé avec les fleurs, elle a décollé et a couru, est entrée dans le vestiaire et a fermé la porte. Comme si vous vous y battiez, pourquoi courez-vous? ”

«Si l’attention n’est pas sur elle, elle va la tourner de toutes les manières possibles. Elle est intelligente dans cet aspect et je dois lui donner. Dans cet aspect, elle est intelligente comme f ** k, car elle va déformer la situation pour être sur elle à tout moment pour la caméra. Tout était pour la télévision de tout », a ajouté Faust.

Love & Hip Hop: Atlanta est diffusé le lundi sur VH1.