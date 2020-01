Mindhunter de Netflix suspendu pour une durée indéterminée, les acteurs libérés des contrats

Série de tueur en série de David Fincher “Mindhunter” pourrait être Netflix dernière victime, après que le service de streaming l’a simplement mis en “attente indéfinie”.

Alors que le spectacle, qui met en vedette Jonathan Groff, Anna Torv et Holt McCallany en tant que tout premier profileur du FBI, a eu un an et demi de pause entre ses deux premières saisons, la saison 3 peut ne pas se produire du tout grâce au calendrier chargé du producteur exécutif.

En raison de la charge de travail de Fincher sur d’autres projets, les trois principaux acteurs ont été officiellement libérés de leurs contrats avec la série, ce qui signifie qu’ils peuvent trouver du travail ailleurs.

“David se concentre sur la réalisation de son premier film Netflix” Mank “et sur la production de la deuxième saison de” Love, Death and Robots “,” a déclaré Netflix dans un communiqué à EW. “Il pourrait revoir Mindhunter à nouveau à l’avenir, mais en attendant, il a estimé qu’il n’était pas juste pour les acteurs de les empêcher de chercher un autre travail pendant qu’il explorait son propre travail.”

Vous dites donc qu’il y a une chance?

“Mank” racontera les combats du scénariste “Citizen Kane” Herman J. Mankiewicz avec le réalisateur Orson Welles pour le crédit de scénario sur le classique de 1941, tandis que “Love, Death and Robots” est la série d’animation pour adultes continue de Fincher pour le streamer.

La saison 1 de “Mindhunter” s’est concentrée sur la première incursion du bureau dans le profilage criminel, mettant en évidence de longues interviews avec le tueur en série Edmund Kemper. La deuxième saison comprenait un épisode mettant en vedette Charles Manson, tandis que la grande histoire tournait autour de la tentative de résoudre les meurtres d’enfants à Atlanta.

