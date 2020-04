Mindy Kaling a un animal de compagnie avec des blogueurs culinaires et ils ont aussi un boeuf avec elle

Vous penseriez qu’il serait presque impossible de contrarier un blogueur culinaire. Mais cette semaine, Mindy Kaling a accompli cet exploit.

Mindy Kaling | David Crotty / Patrick McMullan via .

L’ancienne co-star de The Office a énervé les blogueurs culinaires à cause de ses récents messages sur les réseaux sociaux à propos de leurs longs articles de blog.

Mindy Kaling aime publier sur la nourriture

Mis à part la forte aversion qu’elle ressent peut cette semaine de la part des blogueurs de recettes, Mindy Kaling est vraiment très appréciée. Et l’une des raisons est qu’elle n’a pas peur de dire combien elle aime la nourriture. Alors que tant de célébrités préfèrent discuter des régimes, ou de combien ils font de l’exercice, Kaling rappelle constamment à ses fans qu’elle est comme nous.

Elle a même posté sur Instagram Stories en 2018 sur la préparation de la nourriture de sa jeune fille et ce qu’elle lui a appris sur la préparation des repas.

«Salut les gars, l’une des parties les plus gratifiantes de mon week-end est la préparation des repas pour ma fille parce qu’elle mange maintenant des aliments. Je n’ai jamais fait ça pour moi avant d’avoir un enfant. »

La star de Late Night a jailli de pouvoir faire partie de la vie quotidienne de sa fille de cette petite manière car, en tant que maman qui travaille, elle était partie une grande partie de la journée.

“Je sais qu’il y a tellement de bons aliments biologiques pour bébés préparés que vous pouvez acheter”, a-t-elle déclaré sur le clip Instagram, “mais parce que je travaille, j’aime les faire le week-end parce que je me sens comme si j’étais une partie de la vie de ma fille. ”

La plainte de Kaling au sujet des recettes sur les blogs culinaires

Le 8 étoiles de l’Ocean, tout en restant avec le reste du monde, y est allé cette semaine et a tweeté longuement sur sa frustration persistante face aux recettes que l’on trouve sur une myriade de blogs culinaires sur Internet. Ceux où vous recherchez une recette de lasagne, mais le blogueur a souvent écrit son inspiration pour publier cette recette de lasagne particulière. Kaling était impertinente dans son poste et, naturellement, drôle aussi.

Pourquoi toutes les recettes en ligne ont-elles des pages interminables de toute l’histoire de la vie du chef sur la recette, puis sur la 12e page est la recette réelle? Je veux juste la recette! Je n’ai pas besoin de l’essai Modern Love sur la façon dont vous l’avez conçu!

– Mindy Kaling (@mindykaling) 29 mars 2020

Kaling a tweeté cette semaine: «Pourquoi toutes les recettes en ligne ont-elles des pages sans fin de l’histoire de la vie du chef sur la recette, puis sur la 12e page est la vraie recette? Je veux juste la recette! Je n’ai pas besoin de l’essai Modern Love sur la façon dont vous l’avez trouvé! “

La créatrice de Never Have I Ever de Netflix a ensuite sorti un autre tweet, écrivant un exemple fictif des histoires sans fin auxquelles elle faisait référence, afin de faire valoir son point de vue.

Son tweet disait sarcastiquement: «À l’époque où Tim et moi vivions à Denver, nous voulions toujours une façon saine pour le cœur de commencer notre journée avant une matinée du Colorado! C’était avant que je reçoive un diagnostic de RGO et juste après l’adoption de Pepper, notre laboratoire noir. » DONNEZ-MOI LA RECETTE FRITTATA G *******. »

Les blogueurs avaient un bœuf avec les commentaires de Kaling

Autant il y avait de nombreux autres tweeters qui ont compati avec le point de Kaling, la communauté des blogueurs culinaires n’a pas très bien pris en compte les commentaires du comédien. C’était leur pain et leur beurre dont elle plaisantait, après tout.

Un blogueur insulté a tweeté: «La plupart des gens (mais pas tous, en aucun cas) qui font des blogs sur la nourriture sont des femmes et tous sont des gens qui y consacrent beaucoup de temps et d’énergie – surtout si vous l’avez vu. Il est facile d’être drôle et de frapper les histoires, mais ce serait formidable si vous reconnaissiez également le travail. “

Un autre a déclaré: «La prochaine fois que vous ne voulez pas soutenir les petites entreprises (blogs) dirigées principalement par des femmes, je vous suggère d’activer le Food Network (méfiez-vous des publicités embêtantes!) Ou d’ouvrir un livre de cuisine. En tant qu’écrivain, j’ai honte que vous plaisantiez au détriment des autres qui essaient de gagner leur vie en faisant de même. “

Nous devrons attendre et voir si Kaling émet des excuses ou continue tranquillement à parcourir les articles du blog pour les recettes qu’elle veut.

