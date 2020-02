Mindy Shiben a été choquée que la justice de Zach ne l’ait même pas fait avec elle en lune de miel

Mindy

Shiben et Zach Justice ne semblaient pas être un bon match pour de nombreux fans

de Lifetime’s Married at First Sight depuis le tout début. À 34 ans

Mindy, un entraîneur de patinage artistique, était excentrique, terre-à-terre et axé sur la famille,

l’entraîneur personnel Zach semblait avoir la tête un peu plus dans les nuages. Certains

les fans ont pensé qu’il semblait trop égocentrique et soucieux de l’image pour Mindy, qui

a récemment vécu la mort de sa sœur et une fausse couche dévastatrice.

De plus, Zach a admis très tôt qu’il n’était pas encore physiquement

attiré par sa femme. Pour les anciens couples MAFS, un manque

de la chimie a fait naître la tristesse et la tristesse, amenant certains téléspectateurs à prédire

le mariage de ce couple s’écraserait et brûlerait aussi.

Dans l’épisode du 5 février de Marié à la première vue de la saison 10, Zach a continué à révéler qu’il n’était pas tout à fait à Mindy en termes de connexion physique. Mindy s’est sentie tellement perdue pendant sa lune de miel qu’elle a admis avoir laissé son voyage au Panama «vide» et au cœur brisé.

Mindy Shiben | MAFS Lifetime via Instagram

Zach a admis qu’il devait «chercher une attraction»

Dans une discussion avec les autres palefreniers de la saison 10 du MAFS, Zach a déclaré

sa nouvelle épouse, “Je ne suis même pas proche.”

Il a expliqué qu’il sentait qu’il devait «chercher» une attraction physique

à Mindy, laissant les autres maris abasourdis. “Je n’ai jamais été dans cette position

où je dois chercher une attraction », a expliqué Zach.

Il a poursuivi: “Nous sommes amis en ce moment et c’est là que ça se passe.”

“Il semble que Zach ne soit pas attiré par Mindy”, a déclaré Brandon Reid aux producteurs de Lifetime. Il a ajouté que, s’il n’était pas attiré par son autre significatif, «il n’y en aurait pas d’autre».

Derek Sherman, quant à lui, a déclaré que Zach parlait en rond et était “déroutant comme f ***”, admettant qu’il ne savait pas quoi faire de la confession de Zach au sujet de son attirance pour Mindy.

L’entraîneur personnel a déclaré qu’ils n’avaient «que des défis» pour leur lune de miel

Après une lune de miel tendue et sans affection, Zach a admis qu’il

pensait que le mariage était une erreur. Il a avoué ne ressentir «rien» pendant

son premier baiser avec Mindy et se demanda pourquoi il n’y avait rien entre eux

encore.

La star de Married at First Sight a déploré: “Il doit y avoir quelque chose ici … Nous n’avons eu que des défis pendant tout ce temps.” Il a ajouté: “Je ne sais vraiment pas quoi faire.”

Dans un appel téléphonique avec l’expert du MAFS, la Dre Viviana Coles, Mindy a partagé en larmes qu’elle ne savait même pas pourquoi Zach voulait participer à l’émission en premier lieu. «Il devient nerveux avec les mots« mari »,« épouse »,« mariage », a-t-elle révélé, ajoutant qu’il lui avait dit qu’il ne la trouvait pas physiquement attirante.

Mindy a qualifié sa lune de miel de Panama de «décevante»

Avant que Mindy et Zach ne quittent le Panama, Mindy a déclaré aux producteurs qu’elle était dévastée alors qu’elle faisait ses bagages pour rentrer chez elle. Elle a admis le manque d’affection que Zach lui avait donné après que son mariage l’ait laissée «vide».

“Il y a une partie de moi qui se sent un peu vide quand j’emballe mes affaires parce que ma lune de miel a été décevante”, a déclaré la star de Married at First Sight.

Le cœur brisé, elle a ajouté: «Mon mari m’a à peine embrassé pendant notre lune de miel ou m’a tenu la main. Mon mari m’a dit qu’il n’était pas attiré par moi. Ce n’est pas une lune de miel. “

De nombreux téléspectateurs de la MAFS pensaient que Mindy ne méritait pas le traitement de Zach envers elle. “Ouais Zach prêt pour que cette” expérience “soit terminée”, a écrit un utilisateur de Twitter pendant l’épisode. “Je me sens mal pour Mindy.”

Un autre fan a écrit sur Twitter: «La plupart des hommes trouveraient Mindy attrayant, intelligent et gentil. Dommage qu’elle soit restée coincée avec Zach! »