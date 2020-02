Miranda Lambert est secrètement responsable d’un coup n ° 1 de Blake Shelton

Miranda Lambert et Blake Shelton ont eu une relation épique. Leur association était si importante pour la musique country que les gens en parlent encore cinq ans après l’annonce de leur divorce.

Pendant les quatre ans où ils se sont mariés, ces deux-là étaient un fantasme de musique country. Bien que les rumeurs de divorce aient essentiellement commencé dès leur mariage en 2011, leurs années ensemble ne semblaient pas turbulentes. Au contraire, Lambert et Shelton étaient plus détendus que la plupart des autres couples de célébrités. Ils préféraient traîner dans leur ranch d’Oklahoma plutôt que de vivre en grand, malgré leur statut de célébrité.

Les deux hommes ont chanté ensemble, enregistré ensemble et influencé la musique de l’autre au cours des périodes les plus importantes de leur carrière. En fait, Lambert est responsable de l’une des chansons les plus populaires de Shelton.

Miranda Lambert est la raison pour laquelle Blake Shelton a enregistré ‘Home’

La pochette de Michael Bublé publiée par Shelton en 2008 a été un succès instantané. C’était la quatrième chanson numéro un de Shelton. Lambert et Shelton étaient ensemble à ce moment-là, même s’ils n’étaient pas encore mariés. Quoi qu’il en soit, Lambert est à cent pour cent responsable du coup.

“Chez moi” comme Bublé l’a chanté, ce n’est pas exactement dans la timonerie de Shelton. C’est un pays hétéro, et c’est généralement ce qu’il écoute. Lambert, quant à lui, est ouvert à l’écoute d’autres styles musicaux.

Elle était également la seule dans le ménage Lambert-Shelton à savoir mettre de la musique sur un iPod.

Shelton lui a demandé de charger son iPod avec certains de ses favoris, mais elle a pris quelques libertés. «Je lui ai demandé d’y mettre John Conlee et les plus grands succès des Bellamy Brothers. Quand je suis arrivé dans le bus, j’avais Michael Bublé dessus. Je ne savais pas qui c’était. »

Lambert a également mis quelques-uns de ses favoris hors du pays, mais Shelton ne s’est connecté qu’avec le hit de Bublé. “Si vous regardez mon iPod maintenant, il y a d’autres choses dessus, comme Coldplay, le Gorillaz et d’autres conneries dont je n’ai jamais entendu parler. Cela vous montre le pouvoir de “Home”, car la plupart de ces trucs, je ne vais même pas lui donner une chance. “

Blake Shelton a fait l’un de ses albums les plus populaires alors qu’il était marié à Miranda Lambert

La chanson «Home» était sur la deuxième sortie du populaire album Pure BS de Shelton. L’album a été initialement publié en 2007 et a fait ses débuts au numéro deux sur les palmarès des albums. C’est ce qui rend le succès de «Home» encore plus impressionnant.

Malgré le fait que l’album ait connu un succès incroyable en 2007, Shelton a parié qu’il pourrait le rendre encore meilleur. Et sa version de «Home» a fait exactement cela. Non seulement Lambert a présenté Shelton à l’original, mais elle a également collaboré avec lui sur sa couverture.

Elle a chanté la sauvegarde, faisant de «Home» la première collaboration Shelton-Lambert qu’ils feraient au cours de leur relation.

Blake Shelton a beaucoup appris de Miranda Lambert

Shelton doit à Lambert plus que son coup numéro un. Même si Shelton était un musicien expérimenté quand il a rencontré Lambert, elle était toujours en mesure de le montrer sur scène. Shelton a accompagné sa petite amie d’alors lors d’une tournée en 2008, et il a été étonné de sa maîtrise du public.

Sans son influence, Shelton ne serait pas l’artiste qu’il est aujourd’hui. “Je fais ça depuis bien plus longtemps, et c’était autrefois:” Écoutez-moi. “Mais bon sang, c’est une fille qui sort sur scène et a le contrôle total du public. C’est du pur art. “

La liste des façons dont Lambert et Shelton se sont influencés pourrait continuer indéfiniment. Près de cinq ans après leur séparation, Lambert s’est remarié. Son mari est un policier du NYPD. Shelton est dans une relation à long terme avec la rockeuse Gwen Stefani. Ils ne sont peut-être pas ensemble, mais la carrière de Shelton est ce qu’elle est aujourd’hui grâce à Lambert.