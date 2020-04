Miranda Lambert explique pourquoi Joe Exotic l’a aidée une fois

Tiger King est le spectacle le plus omniprésent sur terre en ce moment. Certaines personnes qui ne l’ont jamais regardée et qui n’ont pas l’intention de la regarder connaissent bien l’émission, car elle est si souvent discutée sur les réseaux sociaux. Étonnamment, la légende du pays Miranda Lambert semble avoir une expérience de première main avec la star de Tiger King Joe Exotic.

Souvent, lorsque deux célébrités se rencontrent, leurs bases de fans sont excitées. Ce n’était pas le cas lorsque Lambert a révélé qu’elle avait rencontré Exotic. En fait, certains fans ont estimé que Lambert était un hypocrite.

Miranda Lambert publie une photo avec Joe Exotic, la star de “Tiger King”

Lambert est un ardent défenseur des droits des animaux. Elle s’intéresse particulièrement au bien-être des chiens. Lambert a fondé MuttNation, une organisation qui aide les refuges à se faire adopter. Elle a même dit une fois qu’elle ne pourrait jamais aimer un homme qui n’aimait pas les chiens.

Pour cette raison, Lambert a déclenché une controverse lorsqu’elle a publié une photo d’elle avec Exotic. Le message était léger, Lambert disant qu’elle était trop jolie pour la prison, une référence claire à la peine de prison d’Exotic ainsi qu’à sa chanson “Way Too Pretty for Prison”. Cependant, de nombreux fans n’ont pas trouvé le post humoristique.

La chanson de Miranda Lambert et Maren Morris «Way Too Pretty for Prison»

Une partie de la raison pour laquelle Exotic est si controversé, c’est parce qu’il est reconnu avoir maltraité des animaux. Il a même dit qu’il avait “honte” de la façon dont il avait mis en cage certains de ses animaux. Il a dit: «Va t’asseoir dans une cage avec tes animaux pendant une semaine. Je veux dire, quand j’ai quitté le zoo et j’ai envoyé mes chimpanzés au sanctuaire en Floride et imaginé ce que mes chimpanzés ont vécu pendant 18 ans, j’ai – j’ai honte de moi-même. “

De nombreux fans ont estimé que si Lambert se souciait tant des droits des animaux, elle n’aurait pas dû s’approcher d’Exotic. Ils ont surtout senti qu’elle ne devrait pas raconter de plaisanteries mignonnes sur le moment où ils se sont rencontrés. Certains artistes sont connus pour provoquer la controverse et aller à contre-courant. Lambert n’est pas un de ces artistes, donc de nombreux fans ont trouvé ses actions surprenantes.

Miranda Lambert explique pourquoi elle avait besoin de l’aide de Joe Exotic

Miranda Lambert avec la star de Tiger King Joe Exotic.

Lambert s’est défendue. Elle a dit que lors de l’ouragan Harvey, MuttNation a tenté de déplacer les chiens de refuge de Houston à Oklahoma. Ils l’ont fait pour aider à faire de la place dans les abris de Houston pour les chiens qui avaient été séparés de leurs propriétaires en raison de l’ouragan. MuttNation a demandé de l’aide, ne sachant pas qu’un de leurs bénévoles deviendrait célèbre un jour.

Lambert a expliqué: «MuttNation a demandé des volontaires qui pourraient transporter des chiens de Houston vers des abris dans l’Oklahoma, où il y avait plus de place et où ils pourraient être traités et adoptés. Un gars du nom de Joe a proposé sa remorque et son personnel. Maintenant, je sais que c’est «Joe Exotic». »

Lambert a dit qu’elle ne soutenait pas la maltraitance des animaux. Elle a également dit qu’elle n’avait aucune idée qu’Exotic élevait des tigres à l’époque. Elle a ajouté qu’elle n’était jamais allée dans son zoo controversé. Exotic a reçu beaucoup d’attention ces derniers temps et il a certainement une grande base de fans. Cependant, le retour de poteau de Lambert reçu montre que, bien qu’il soit célèbre, il n’est pas universellement aimé.

