Miranda Lambert partage une autre photo torse nu de son mari alors que Blake Shelton évite les nouvelles de mariage de Gwen Stefani

Miranda Lambert n’a jamais hésité à montrer le corps de son mari. Avant leur premier anniversaire de mariage, la star de la country a partagé une autre photo torse nu de son mari, Brendan McLoughlin, sur Instagram. La photo survient peu de temps après que l’ex-mari de Lambert, Blake Shelton, ait esquivé une autre question sur ses rumeurs de fiançailles avec Gwen Stefani.

Blake Shelton et Miranda Lambert | Christopher Polk / .

Miranda Lambert fait étalage du corps torse nu de McLoughlin

Sur Instagram, Lambert a partagé une vidéo de son mari

fouetter quelque chose dans la cuisine. Lambert s’est faufilé sur McLoughlin, qui

avait l’air surprise de l’avoir attrapé sans chemise.

“Joyeux 2020 à tous! Ceci est notre dernier vendredi soir pour un

bit! Début des répétitions pour la tournée #Wildcard… House mari promo torse nu

volume 4. #sweetchildofmine #nocougarjokesplease », a-t-elle écrit aux côtés du

agrafe.

McLoughlin était policier à New York avant de commencer à sortir avec Miranda Lambert. Une fois que les deux se sont mariés, il a pris un congé de son travail, bien qu’il ne soit pas certain qu’il ait l’intention de revenir.

Les deux ont passé les vacances au Texas cette année, ce qui est

où Lambert appelle à la maison. Mais avant de passer Noël avec sa famille,

Lambert et McLoughlin se sont envolés pour Maui pour profiter du soleil à Hawaï.

Lambert et McLoughlin se sont mariés fin janvier

l’année dernière. Ils se sont mariés lors d’une cérémonie secrète après quelques mois de rencontres et

ne pas annoncer leur mariage avant février.

Quelle est la prochaine étape pour Miranda Lambert?

Ce ne sera probablement pas la dernière fois que Lambert partage un

photo torse nu du mari (et les fans ne se plaignent pas). Jusque-là, Lambert est

se prépare pour sa prochaine Wildcard Tour, qui démarre à Tupelo,

Mississippi dans quelques semaines.

Miranda Lambert a connu une année très réussie

musique country. Cela comprend la nomination de la meilleure chanteuse au

Prix ​​de la Country Music Association pour 2019. Bien que Lambert était en haut d’un sommet

prix lors de l’événement, elle a été forcée d’assister à une performance de Shelton.

Blake Shelton a été invité à chanter sa chanson à succès, «God’s

Country. “Le public a adoré la performance de Shelton, bien que le seul

la personne qui n’a pas réussi à lui faire une ovation debout était Lambert.

Cela fait près de cinq ans que Shelton et Lambert ont cessé de fumer, mais il y a encore beaucoup de mauvais sang entre eux. Heureusement, il semble que Lambert profite de son mariage avec McLoughlin, et avec des abdos comme ça, nous ne pouvons pas lui en vouloir.

Blake Shelton parle de sa romance

Après son divorce de Miranda Lambert, Shelton a frappé

une romance avec Stefani à l’automne 2015. Les fans ont regardé leur romance

se déroulent sur le tournage de The Voice, et

il ne fallut pas longtemps avant que les rumeurs de fiançailles commencent à tourbillonner.

Les deux se renforcent depuis près de cinq ans maintenant,

bien qu’ils n’aient rien annoncé sur le front de l’engagement. Pendant que les fans continuent

de spéculer sur leurs projets de mariage, Shelton a récemment ouvert sur son

l’amour pour la chanteuse No Doubt.

Selon le pays

Vivant, Blake Shelton a admis qu’il croit que Dieu est intervenu quand il est venu

au moment de sa relation avec Stefani.

“Je pense que nous savons tous les deux que le timing et la manière

qu’elle et moi nous sommes rencontrés et que cela s’est réuni et que je me suis senti comme à la maison – ce n’est pas un

accident », a expliqué Shelton. “Et je pense que la façon dont elle et

J’ai pu me sauver la vie et traverser cette période,

était la preuve pour nous que Dieu avait une main dedans. “

Quand ils ont commencé à sortir ensemble, Stefani venait de divorcer de Gavin Rossdale. Les deux sont mariés depuis plus d’une décennie et partagent trois enfants: Kingston, Zuma et Apollo.

Quand Blake Shelton va-t-elle se marier?

Nous n’avons rien entendu d’officiel de Shelton et

Stefani, mais des sources internes affirment qu’il a posé la grande question de ce passé

Décembre.

Shelton aurait proposé quelques semaines avant les vacances,

et ils l’ont gardé secret jusqu’au matin de Noël. Bien qu’ils n’aient pas

a annoncé quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, selon la source,

amis proches et famille les nouvelles passionnantes.

L’initié a révélé que Shelton a joué une chanson sur Stefani

sa guitare avant de se mettre à genoux. Stefani aurait eu les larmes aux yeux et

a immédiatement dit oui. Pas encore de mot sur les projets de mariage, mais si les rumeurs sont

Certes, la cérémonie pourrait avoir lieu en 2020.

En attendant la confirmation officielle, Shelton a récemment été interrogée sur toutes les rumeurs de mariage. Le crooner du pays a ri des informations et a dit qu’il adore entendre qu’il est fiancé à Stefani – ce qui n’est pas exactement un démenti.

«J’adore les rumeurs. Ces rumeurs sont géniales », a-t-il déclaré

déclaré. “Quiconque pense que je suis déjà marié à Gwen, je l’adore.

Mon Dieu. Qui ne voudrait pas être marié à Gwen Stefani? “

Gwen Stefani n’a rien dit de sa rumeur

engagement. Miranda Lambert, quant à elle, n’a jamais officiellement commenté Blake

et la relation de Gwen.