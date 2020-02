Miranda Lambert révèle comment elle a surmonté le “ Sh-T Show ” de Blake Shelton sur le divorce

Nashville est un endroit spécial pour les stars du country. C’est la plaque tournante du genre. Nashville est à la musique country ce que Hollywood est au cinéma. Il semble que tous ceux qui sont dans l’industrie se retrouvent à Nashville d’une manière ou d’une autre.

Miranda Lambert s’est retrouvée là-bas après son divorce de Blake Shelton en 2015. Pour Lambert, la ville est plus que le lieu le plus important pour les stars de la country: elle y a trouvé une maison.

Nashville a aidé Miranda Lambert à guérir

Miranda Lambert | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Après son divorce désordonné de Shelton, Lambert voulait s’éloigner de tout ce qui avait à voir avec la vie qu’ils menaient ensemble. Les deux hommes ont passé leur mariage de quatre ans dans l’État d’Oklahoma à Shelton. Quand ce fut fini, elle se rendit à Nashville.

Lambert a récemment donné un concert dans la ville, où elle a parlé de l’importance de Nashville pour sa guérison. On dirait que la ville était peut-être l’endroit où elle était censée être depuis le début.

Selon Lambert, «j’ai l’impression que Nashville est un endroit où aller si vous avez besoin d’être un rêveur et de ne pas être jugé à ce sujet. J’ai passé beaucoup de temps ici sur des hauts et des bas… J’ai traversé une période très difficile de ma vie. »

À Nashville, Lambert a trouvé un soutien artistique et a pu faire certaines des meilleures musiques de sa carrière.

Miranda Lambert était dans un endroit sombre après son divorce avec Blake Shelton

Apparemment, sa relation avec Shelton a donné à Lambert beaucoup de matériel pour sa musique.

Les deux ont été entourés de drames du début à la fin. Ils se sont rencontrés alors que Shelton était encore marié à son ex-femme, et il semblait que Lambert était la raison de la rupture du mariage de Shelton.

Ils étaient ensemble pendant quelques années avant de se marier, mais dès qu’ils l’ont fait, les rumeurs ont commencé. Pour une raison quelconque, les tabloïds ont prédit que le divorce était imminent pour ces deux stars du pays.

C’était manifestement faux depuis longtemps. Shelton et Lambert ont été mariés pendant quatre ans. Finalement, les deux voies se sont séparées.

Inutile de dire que Lambert était en désordre lorsqu’elle est arrivée à Nashville. Mais comme le raconte Lambert, la ville l’a soutenue.

Elle a partagé: «J’ai emménagé ici en 2015 au milieu d’un show s – t, mais j’ai été soulevée par des gens qui disaient:« On t’a eu, fille. »Mes amis et mes auteurs-compositeurs et mes fans et tout le monde ici.»

Miranda Lambert est partie

Pour Lambert, Nashville n’est plus l’endroit où elle a survolé Shelton. C’est là qu’elle a commencé une nouvelle vie avec son nouveau mari, Brendan McLoughlin. Selon Lambert, il y a eu une constante dans sa vie à travers sa relation avec Shelton, leur divorce ultérieur et son nouveau mariage: son groupe.

Pistol Annies se compose de deux autres femmes en plus de Lambert. Ashley Monroe et Angaleena Presley sont montées sur scène avec Lambert à Nashville.

Lambert a essayé de donner à la foule une idée de ce que les trois ont vécu ensemble. Après tout, ils sont ensemble depuis 10 ans: «Et dans cette décennie, nous avons accompli beaucoup de vie ensemble. … Trois maris, deux ex-maris. Trois bébés, un beau-fils et 24 animaux. »

Le beau-fils fait référence au bébé de McLoughlin issu d’une relation précédente. Le petit garçon est né juste au moment où McLoughlin a rencontré Lambert. Lambert et son nouveau mari se sont mariés il y a un an, en février 2019. Ils sortaient ensemble depuis seulement trois mois.

Quant aux 24 animaux, la plupart pourraient être ceux de Lambert. Elle est bien connue pour être une amoureuse des animaux. Elle et McLoughlin vivent dans un ranch avec de nombreuses créatures sauvées.