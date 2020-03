Mischa Barton claque Caroline D’Amore après son remplacement sur les collines

Sonne comme Mischa Barton ne regardera pas la prochaine saison de “The Hills: New Beginsings” après qu’elle a été coupée du casting de l’émission.

Selon TMZ, l’ancienne star de “L’O.C.” est le seul acteur à qui on n’a pas demandé de revenir. Sa personnalité aurait été jugée “un peu ennuyeuse” et son scénario était “un peu fade”. À sa place, MTV cast Caroline D’Amore, une héritière pizza / DJ qui était également un incontournable de la scène de la vie nocturne hollywoodienne au début des années 2000.

Après l’annonce de la nouvelle mardi, Barton a partagé une capture d’écran du rapport d’Us Weekly sur la décision de casting et a critiqué D’Amore sur Instagram.

“Comme si quelqu’un regardait @carolinedamore essayer de faire ses bols de pâtes et ses pizzas grasses à la télé”, a écrit Barton. “J’ai essayé de regarder la peinture sécher.” Après avoir dit à la publication de “clarifier l’histoire”, elle a également déclaré que “personne ne sait ce qui s’est vraiment passé” dans les coulisses de la série.

Considérant que Barton l’a taguée dans son message, il n’est pas surprenant que D’Amore ait pris le vent de l’ombre et ait répondu sur sa propre page.

“Merci pour la soudaine augmentation des ventes @pizzagirlofficial ce matin”, a-t-elle légendé une photo d’elle tenant sa sauce pour pâtes, “@Mischabarton REAL les femmes n’intimident pas les autres femmes.” Elle a également ajouté le hashtag #notstoopingtoyourlevel.

Alors que Barton n’a pas encore commenté la réponse de D’Amore, l’ancien Cisco Adler de Barton s’est demandé si tout cela n’était pas un “déploiement prévu” pour l’émission.

“Certainement jamais prévu d’être attaqué sans raison”, lui a dit D’Amore. “La vie dans les pizzas n’est pas si ennuyeuse, je suppose. Je défendrai toujours la gentillesse et l’amour des autres, même lorsqu’ils attaquent sans raison. Nous avons tous besoin [love and pizza] et le monde sera un meilleur endroit. “

Le styliste célèbre Johnny Wujek a également commenté le post de D’Amore, qualifiant Caroline de «phare de lumière» et de mère, amie et musicienne «incroyable». Il a ajouté: “Les haineux doivent détester.”

“C’est toujours choquant quand des gens dont vous vous souciez se retournent contre vous et essaient de nuire au travail de votre vie comme si ce n’était rien”, a déclaré Caroline en réponse. “Mais je sais qui je suis et j’aime mes amis. Mes vrais amis. Merci d’être toujours réel et d’avoir mon dos. Je t’aime pour la [moon] et retour. “

Répondant à un autre commentaire de soutien, Caroline a ajouté: “Je suis très bien et super heureuse, je souhaite juste la même chose aux autres.”