Modern Family Series Finale Recap Saison 11, épisode 17: Comment tout le monde s’est retrouvé

C’est un exploit monumental d’en faire onze saisons à n’importe quelle époque, mais encore plus difficile à l’ère de la “télévision de pointe”. Et pourtant, après 250 épisodes sur 11 saisons, “Famille moderne” dit au revoir à son public et à l’autre.

Vous pouviez ressentir les émotions dans l’air au fil de l’heure, sachant qu’il y avait un énorme changement dans l’air pour les personnages et les acteurs qui les ont dépeints pendant plus d’une décennie. Et le changement était définitivement à l’ordre du jour.

Alors que de nombreux spectacles au cours de la dernière année ont évité les changements de vie monumentaux qui étaient un aliment de base d’une saison pour une mentalité «plus de la même», «Modern Family» a décidé d’aller grand ou de rentrer chez eux … ou dans leur cas , quitter la maison.

Mais rien de tout cela n’est arrivé avant que nous ayons encore une bonne dose de «plus de la même chose». Il y avait même le trope de sitcom classique des malentendus conduisant à des situations comiquement maladroites. Heureusement, cela nous a donné un dernier moment incroyable entre Jay et Phil, alors que ce dernier jouait une grosse cuillère à Jay allongé sur le lit.

Bien sûr, c’était un énorme malentendu et une grande surprise que Jay préparait pour sa femme. Puis il y a eu le chaos attendu à la maison Dunphy une dernière fois, qui est passé à plus de 10 après qu’Alex soit revenu pour faire vivre tout le monde là-bas.

C’était si mauvais, l’heure s’est ouverte avec Claire et Phil vivant dans le camping-car dans l’allée, ce qui semble assez paisible compte tenu de l’état de la maison, mais c’était merveilleux de voir ces moments qui sonnent vrai – si beaucoup exagéré ici – quand une maison est pleine comme ça. Nous félicitons également Alex et Haley pour leur “une dernière farce” sur Luke.

Cela s’est avéré à la fois hilarant et touchant car ils ont recréé une vidéo d’enfance qu’ils ont filmée quand ils voulaient un chien (avec Luke comme chien) et était un autre rappel de certaines des dynamiques que nous avons aimées dans cette émission au cours des 250 derniers épisodes.

Étonnamment, Mitchell et Cameron ont ignoré l’élément de malentendu dans leurs adieux, mais ont plutôt obtenu le trope sitcom de quelqu’un obtenant une offre d’emploi énorme dans la finale afin qu’ils puissent envisager de quitter l’État ou de rester. Seulement dans cet épisode, ce genre d’opportunités semblait s’aligner pour à peu près tout le monde.

Décomposons où tout le monde s’est retrouvé, ou se dirigeait, à la fin de cette heure:

Et c’est un tour! Merci de vous joindre à nous pour 11 merveilleuses saisons de #ModernFamily 🎬❤️ pic.twitter.com/FYE88THPBd

– Famille moderne (@ModernFam) 9 avril 2020

Jay & Gloria étaient prêts à passer l’été avec la famille de Gloria en Colombie; c’est pourquoi il apprenait l’espagnol. Avec son soutien et ses encouragements, Gloria embrasse également pleinement sa nouvelle carrière dans l’immobilier. Joe, bien sûr, continue d’être un peu looney … mais d’une manière mignonne?

Manny est prêt à déployer ses ailes et à partir pour ce voyage d’un an autour du monde avec son père. Tout est pour ses aspirations cinématographiques et c’est pourquoi Joe passe une heure à lui apprendre à se durcir ou il se fera voler, empoisonner ou peut-être menotter dans une baignoire (Gloria soutient son idée là-bas, laissant Manny trouver sa propre voie avec les outils dans la pièce … heureusement, cela ne se résume pas à “Saw”.

Phil & Claire se retrouvent soudainement en mesure de faire ce voyage en VR d’un océan à l’autre avec les enfants tous adultes maintenant et de partir à l’aventure. Oui, après leur avoir crié dessus et leur avoir dit que l’un d’eux devait déménager, il s’est avéré que tous les trois le feraient. Est-ce plausible? Non, mais cela fait un moment que “Modern Family” n’a pas échangé sa plausibilité. Quant à dire au revoir aux enfants, le conseil de Phil pour Claire est qu’ils font juste ce que font tous les parents: laissez le porche allumé, ils rentreront à la maison. En parlant des enfants …

Haley & Dylan ont peut-être le dernier moment le plus doux, car nous découvrons que le nouvel appartement chic dans lequel ils emménagent est celui dans lequel Mitchell et Cam vivaient avant d’avoir leur nouvelle maison. C’est agréable de penser que les trois maisons qui ont défini cette famille continueront à faire partie de leur connexion partagée, même si elles déploient toutes leurs ailes.

Alex va probablement le plus loin car son avenir est vraiment inconnu. Elle a quitté son travail confortable pour faire quelque chose avec lequel elle était plus cofortable sur le plan éthique, et a soudainement trouvé cette opportunité de l’emmener en Suisse. Mais le logement a été payé, et le tout a été précédé de l’un des baisers les plus maladroitement adorables – et totalement prévisibles -, taquinant une éventuelle relation entre elle et son nouveau patron Arvin (mais au moins ce sera un pré- relation existante.

Luc inexplicablement menti à sa famille qu’il n’a jamais entendu de l’Université de l’Oregon, mais il l’a totalement fait. Donc en vérité, il était apparemment le seul qui prévoyait déjà de partir. S’il venait de le dire, peut-être que Haley ne serait pas parti du tout, alors peut-être que c’est pour le mieux. Nous sommes sûrs qu’il ne sera manipulé par aucune des filles là-bas, comme en témoigne le fait qu’il reprenne “Woofie”.

Mitchell & Cam venait de bouleverser leur vie pour emménager dans la maison de rêve de Mitchell lorsque Cam a reçu l’appel qu’on lui proposait ce poste de footballeur universitaire au Missouri après tout. Il lui a fallu du temps pour y arriver, mais Mitchell s’est rendu compte que c’était à son tour de soutenir Cameron, même si cela le mettait mal à l’aise. À la fin du spectacle, toute la famille était sur un vol vers le Missouri où le spin-off “Green Acres” le plus logique pourrait être. Après tout, ce n’est pas le Missouri tel qu’il est vraiment, mais un étrange fantasy de Hillbilly Missouri qui ne fait que devenir plus extravagant avec chaque histoire.

Nous félicitons les créateurs d’avoir résisté à l’envie de trotter dans une flopée de stars invitées pour les aider à dire adieu à leur spectacle. Le casting lui-même a toujours été la vedette de ce spectacle, et même lorsque l’écriture n’a pas été aussi nette (ce qui, selon beaucoup, est la seconde moitié de la série), le casting a toujours été stellaire et pleinement présent et engagé. à tout.

“Modern Family” était révolutionnaire à bien des égards quand il a fait son apparition pour la première fois. Cela a certainement aidé à normaliser la conversation sur le mariage homosexuel, et même les familles homosexuelles via l’adoption. Cela a montré que l’amour est l’amour. Et les fans adorent ce message simple depuis 11 ans maintenant.

Comme prévu, ils ont eu la tendance sur Twitter tout au long de la nuit pendant et après l’adieu avec des messages d’adieu en streaming de fans à travers le spectre, y compris plusieurs visages familiers des cercles hollywoodiens:

J’aimerais pouvoir embrasser ma famille dans la vraie vie ce soir 💔 #ModernFamily pic.twitter.com/96f369Tp1s

– Jesse Tyler Ferguson (@jessetyler) 9 avril 2020

Quand j’avais 9 ans, j’ai commencé à travailler sur un pilote appelé «My American Family» …. https://t.co/fUE6nfK8Fz #AModernFarewell #ModernFamily

– Rico Rodriguez (@StarringRico) 9 avril 2020

Félicitations à tous mes amis #ModernFamily pour la fin de leur voyage de 11 ans. Tellement honoré d’avoir été une petite partie d’une si merveilleuse série et si triste de voir cette incroyable famille nous quitter. Merci à l’incroyable casting et à l’équipe pour votre travail formidable! pic.twitter.com/DKfOpFI3IU

– Josh Gad (@joshgad) 8 avril 2020

Merci à tous les membres de la distribution et de l’équipe de #ModernFamily de nous avoir constamment fait rire et pleurer pendant 11 saisons. Vous avez fait partie intégrante de toutes nos vies et vous nous manquez déjà.

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 9 avril 2020

Félicitations à la distribution, aux écrivains, aux producteurs et à l’équipe de #ModernFamily pour l’une des meilleures émissions de télévision de tous les temps

– Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 9 avril 2020

Aux premières places où de nouvelles émissions en réseau sont annoncées, elles montrent ces premières bandes-annonces (parfois assez brutales). # ModernFamily était si bon qu’ils ont abandonné et ont juste montré tout le putain de pilote.

Félicitations à tous ceux qui ont participé à une course incroyable.

– Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) 9 avril 2020

Félicitations pour une excellente course @ModernFam! #Famille moderne

– Susan Kelechi Watson (@skelechiwatson) 9 avril 2020

Saviez-vous qu’Eric a auditionné pour le rôle de Kevin Malone? Dieu merci, il n’a pas eu Kevin ou sinon nous ne l’aurions pas comme Cam❤️ Si fier de toi @ericstonestreet merci de nous avoir apporté tant de rires, de larmes et de leçons de vie! #ModernFamily pic.twitter.com/dbirG9c1VO

– Kate Flannery (@KateFlannery) 9 avril 2020

Pourquoi ça se termine? C’est l’un des meilleurs spectacles de TOUS les temps et mon cœur se brise #ModernFamily pic.twitter.com/YtxETe3snl

– diany (@ dianyve1) 9 avril 2020

Omg quand Jay a dit que mes deux fils partaient … #ModernFamily pic.twitter.com/oQDR9Onz26

– 🖤❄️Mona Carletta 🖤❄️ (@ BlackMermaid34) 9 avril 2020

Omg Manny disant à Luke que tous ses poèmes étaient pour lui

Je ne peux pas maintenant # ModernFamily pic.twitter.com/yYDltBePAY

– 🖤❄️Mona Carletta 🖤❄️ (@ BlackMermaid34) 9 avril 2020

Je regarde la finale de la saison de #ModernFamily pic.twitter.com/ZaQTgr4d1k

– 메리 로즈 (@mary_roseeey) 9 avril 2020

Ils ont laissé la lumière du porche sur #ModernFamily pic.twitter.com/rnoPsoK6Pk

– finbottom (@finbottom) 9 avril 2020

Bonne nuit #ModernFamily et merci de nous accueillir dans votre maison 😭 pic.twitter.com/AChZrLm3C1

– Anthony Papetti (@AnAntLife) 9 avril 2020

