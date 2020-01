Mollie King écrit une liste de gratitude chaque soir

2020-01-12 09:30:05

L’ancienne chanteuse du samedi Mollie King a révélé qu’elle rédige une “liste de gratitude” à la fin de chaque journée pour se rappeler toutes les choses dont elle devrait être reconnaissante dans sa vie.

La chanteuse de 32 ans devenue DJ radio pense qu’il est important de se concentrer sur toutes les parties positives de votre vie plutôt que sur les aspects négatifs et elle trouve qu’il est important d’avoir la “liste de gratitude” pour lui donner la bonne mentalité.

S’adressant au magazine Celebrity Secrets, elle a déclaré: “Avant de me coucher, j’écris tout ce dont je suis reconnaissant dans une ‘liste de gratitude’, mon objectif cette année est de suivre ce rythme.

“Je me suis fixé des objectifs pour l’année pour me garder motivé. Dans le passé, j’ai créé un tableau de vision, mettant en place des images de ce que j’aimerais accomplir.”

Mollie a également eu du mal avec l’image corporelle au cours de sa carrière, en particulier lorsqu’elle était membre du groupe de filles The Saturdays, et doute également souvent de ses talents.

Cependant, la hitmaker “ What About Us ” a la chance d’avoir le soutien de sa mère Susan, de son co-animateur de BBC Radio 1 Matt Edmondson et de la présentatrice de “ This Morning ” Ruth Langsford qui lui donnent toujours ses conseils et se rassurent.

Elle a expliqué: “Si jamais vous rencontrez une crise d’amour-propre, pensez à quel point tout le monde est unique. Quand j’étais jeune, je voulais être plus courbée, mais en vieillissant, j’ai embrassé ma forme. Nous sommes tous accrochés corps, mais il est important d’être fier de votre forme et de votre taille.

“Ma mère m’a énormément aidé avec ma confiance au fil des ans. Je me tourne également vers mon co-animateur de Radio 1, Matt Edmondson, et je reçois également des conseils de Ruth Langsford. Depuis que j’ai continué” Strictly “, elle n’a été que gentille. Elle est une femme vraiment merveilleuse. ”

