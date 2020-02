Moment gênant Vanessa Lachey nie avoir envoyé un cadeau à Jessica Simpson en milieu d’interview

Jessica Simpson célébrait la sortie de son livre mardi – mais une personne qui n’a certainement pas envoyé ses fleurs était Vanessa Lachey.

Il y a eu un échange gênant aujourd’hui quand Hoda Kotb interrogé sur un cadeau qu’elle et son mari pseudo avait censément envoyé son ex, et la confusion régnait.

Nick et Vanessa étaient dans les studios de New York pour discuter de leur émission de rencontres à venir “Love Is Blind”, lorsque l’hôte les a aveuglés avec une question sur le nouveau livre ouvert de Jessica “Open Book”.

“J’ai interviewé Jessica Simpson à propos de son livre” Open Book “, et elle a raconté comment elle a sa vie avec son mari et ses enfants, et elle est vraiment très heureuse pour vous tous – elle n’arrêtait pas de dire” ils m’ont envoyé quelque chose de beau quand nous eu nos enfants, etc etc, “commença Hoda, avant de demander à Nick s’il était au courant du problème d’alcoolisme et des antécédents d’abus dont souffrait son ex.

“Je vais être honnête, je n’ai évidemment pas lu le livre, donc je ne sais pas ce qu’elle a dit ou ce qu’elle y a révélé”, a répondu Nick. “Mais je suis certainement heureuse pour elle et sa vie, je sais qu’elle est heureuse pour nous.”

“Il y a certainement un respect mutuel là-bas, donc c’est, vous savez … évidemment c’était il y a longtemps; nous avons tous évolué.”

C’est à ce moment que Vanessa a sauté, ayant entendu quelque chose qui ne lui convenait pas. Regardez l’échange ci-dessous à partir de 15h15:

“Je me sens mal, je suis désolé – tu as dit que quelqu’un l’avait envoyée … parce que maintenant c’est comme si on avait …?” dit-elle, confuse. “Ce n’était pas nous, mais merci, celui qui nous l’a envoyé.”

“Elle a dit qu’elle avait obtenu quelque chose de gentil de votre part après, je ne me souviens pas, un moment de sa vie,” Hoda haussa les épaules. “Elle pensait que c’était gentil, et donc de toute façon, c’était un peu comme dire ‘merci’ à vous les gars.”

Nick avait l’air tout aussi déconcerté. “Qu’est-ce que tu lui as envoyé?” chuchota-t-il à sa femme.

“Je ne l’ai pas fait!” insista-t-elle. “Maintenant, je me sens mal.”

“Tu ne te souviens pas?” Jenna Bush Hager intervint.

“Non, je ne l’ai pas fait!” Vanessa riposta. “Je ne connais pas son adresse.”

Il semble que Hoda ait pu se tromper de détails – dans son livre, Jessica prétend que Nick lui a envoyé des fleurs, mais c’était pendant une pause avant même leur mariage.

“Je suis très fier de vous et de ce que vous faites dans votre vie”, indique la carte. “Je suis heureux de pouvoir en faire partie. Je t’aime.”

Si Nick arrive à lire le livre, il se retrouvera mentionné à maintes reprises, y compris la révélation de Jessica qu’ils ont dormi ensemble après leur séparation, et qu’elle avait une “liaison émotionnelle” avec la co-star de “Dukes Of Hazzard” Johnny Knoxville alors qu’elle était encore mariée.

Jessica était mariée à Nick de 2002 à 2006 – leur relation a été célèbre dans leur émission de téléréalité “Newlyweds: Nick and Jessica”.

Elle a ensuite épousé l’ancienne star de la NFL, Eric Johnson, en 2014, et le couple partage trois enfants.

Nick et Vanessa sont mariés depuis 2011 et partagent également trois enfants.

