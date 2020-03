Monica Aldama, entraîneure de «Cheer», dit que le cheerleading est «le but de Dieu»

Les docuseries Cheer de Netflix en 2019 suivent une équipe d’encouragement des collèges juniors dans une petite ville du Texas. Entraînée par Monica Aldama, qui a remporté plus de quatorze championnats nationaux avec le Navarro College, la série présente une équipe d’athlètes incroyablement talentueuse. Aldama a récemment partagé ses réflexions sur la réaction à la populaire émission Netflix. L’entraîneur Cheer a crédité ses jeunes athlètes comme la raison pour laquelle elle est toujours dans le match.

Morgan Simianer, Monica Aldama et La’Darius Marshall de Cheer on the Daily Pop | Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

L’entraîneur de Cheer, Monica Aldama, apprécie sa relation avec l’ensemble du casting de l’émission Netflix

Dans une récente interview, Aldama a partagé avec CNN Sport ce qu’elle pense être son objectif en tant qu’entraîneure d’encouragement.

“J’ai vraiment essayé de travailler au fil des ans … juste apprendre ce que je pouvais faire pour remplir ces rôles pour ces enfants”, a déclaré Aldama. Elle dit que les jeunes pom-pom girls en valent la peine:

Je pense que c’est vraiment pourquoi je suis toujours là, ce n’est pas de la pom-pom girl. J’ai gagné plein de titres, je n’ai pas à faire mes preuves là-bas. C’est la relation avec les enfants et le sentiment de les voir réussir.

Monica Aldama | Jim Spellman / .

Aldama était une personnalité hors pair de Cheer. Une femme clairement intelligente et travailleuse, la série Netflix indique qu’Aldama a une maîtrise en commerce. Elle a travaillé dans le monde de l’entreprise et y a sans aucun doute du talent. Cependant, elle reste à Corsicana, au Texas, pour entraîner le cheerleading du collège.

“J’ai l’impression que c’est le dessein de Dieu pour moi et c’est pourquoi je n’ai pas encore quitté le travail”, a expliqué Aldama.

Mais elle veut toujours des championnats – et cela fait d’Aldama un entraîneur strict. CNN a souligné que le mantra d’Aldama est: “continuez jusqu’à ce que vous ayez bien compris, puis continuez jusqu’à ce que vous ne puissiez pas vous tromper”,

L’entraîneur de cheerleading dit qu’il y a beaucoup de choses en coulisses que nous n’avons pas vues

La’Darius Marshall, Gabi Butler, Jerry Harris et Monica Aldama sur AM To DM de BuzzFeed | Manny Carabel / .

Lorsque CNN a demandé à Aldama “si la série donnait une description précise du programme qu’elle dirige”, elle a répondu: pas vraiment.

“Ils ont montré à chaque fois que nous tombions, mais ils n’ont pas montré les mille fois que nous l’avons fait correctement ou les progressions que nous avons faites pour développer les compétences les plus difficiles”, a expliqué l’entraîneur de Cheer.

“Nous sommes certainement très en sécurité, mais c’est du cheerleading”, a déclaré Aldama. “C’est un sport risqué que nous pratiquons mais nous prenons des précautions et je pense que c’était juste un peu lourd pour les blessures.”

Alors qu’Aldama est intense, elle est comme ça pour une raison: préparer ses pom-pom girls pour le monde réel.

“Son style d’entraîneur ne se limite pas à la compétition”, rapporte CNN. «Préparer ces jeunes adultes à la vie dans le monde réel est tout aussi important pour elle.»

Le champion Cheer a expliqué à CNN: “L’auto-responsabilité est une chose tellement importante pour moi, car tant de gens de nos jours veulent rejeter la faute sur les autres et ne pas simplement prendre la responsabilité de leurs propres actions.” Elle a une vision différente de celle-ci, qu’elle partage avec sa distribution Cheer.

Si vous vous êtes engagé à être quelque part, vous devez vous présenter. Si c’est la classe, alors vous devriez vous présenter. Si c’est pratique, vous devriez vous présenter. Si c’est un travail, vous devez vous présenter.