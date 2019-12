Moniece Slaughter révèle son vrai statut avec le show in Spat avec Apryl Jones

La querelle de Moniece Slaughter avec les autres stars de Love & Hip Hop Lil Fizz et Apryl Jones a semblé faire de petits progrès pendant l'épisode de la réunion. Cependant, il semble que l'écart entre le chanteur B2K, son ex et sa nouvelle petite amie puisse atteindre de nouveaux sommets.

(L-R) Monaughter Slaughter, Apryl Jones | Leon Bennett / WireImage, Michael Tullberg / .)

La réunion semblait être sur une bonne voie de coparentalité

Pendant l'épisode des retrouvailles de Love & Hip Hop: Hollywood, bien qu'ils se soient disputés la plupart du temps, il semblait que Jones, Lil Fizz et Slaughter semblaient d'accord pour essayer d'avancer sur une voie solide.

Après s'être déchirés les uns les autres, lorsque l'animatrice Nina Parker a demandé à Lil Fizz s'il avait quelque chose à dire à Slaughter avant qu'elle ne fasse officiellement ses adieux à l'émission. Lil Fizz a pleuré et qu'il s'occupera de leur fils pendant qu'elle prend soin d'elle-même.

Il a dit qu'elle était la mère de son enfant et qu'elle était la bienvenue dans leur vie lorsqu'elle serait prête. Jones était d'accord avec les sentiments et a dit qu'elle était enracinée pour qu'ils soient en mesure de coparentalité.

Lil Fizz et Apryl croient que Moniece Slaughter reviendra au spectacle

Lil Fizz et Jones ont récemment déclaré qu'ils ne pensaient pas que Slaughter serait parti de la série.

"Je serais heureux si c'était sa dernière saison mais je ne crois pas ce que dit Moniece, je pense qu'elle reviendra. Je crois qu'un jour elle aura besoin du chèque parce qu'elle n'a plus rien d'autre. Moniece parle beaucoup, c'est pourquoi à ce stade, nous pensons que c'est bla bla bla », a déclaré Jones.

Lil Fizz a ajouté: "Moniece n'a rien à faire et à la fin de la journée si elle est autorisée à revenir, elle le fera."

Moniece Slaughter riposte contre le couple

Après avoir pris vent des commentaires du couple, Slaughter a critiqué le duo sur les réseaux sociaux. Elle a écrit sur Instagram: «C'est Noël. Je ne voulais pas dire de la merde. Mais ce commentaire n'apparaîtra pour aucune raison dans la section des commentaires. Joyeux Noël b *** h boy 😘🎄 sois clair! Je n'ai pas été viré! J'ai rempli mon obligation contractuelle de 7 saisons! ATL S8 comptait comme l'un de mes cycles! @ vh1 et j'ai une relation d'amour et de haine. »

Elle a poursuivi: «Je vous en prie, ne m'obligez pas à sortir de la retraite anticipée strictement pour faire un tour de plus avec vous et yo b *** h un bon dieu d ** n temps! Mais pour de vrai cette fois. Je vais aller de l'avant et avoir la tête droite, revenir et f – k le vôtre. En fait @ waltermosley… a frappé Zevit. J'étais en train de partir paisiblement mais un b *** h n *** a juste ne veux pas me voir être génial. Alors laissez-moi couper une ou deux fois. Sortez pour de bon. N'oubliez pas qui est vraiment passé par là et vous a chassé. "

Si vous avez besoin d'un correctif Love & Hip Hop, Love & Hip Hop: New York est actuellement diffusé le lundi sur VH1.