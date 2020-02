Mo’Nique blâme Oprah Winfrey pour avoir rendu sa vie plus difficile

Mo’Nique ajoute du carburant au feu de sa querelle de longue date avec Oprah Winfrey.

Dans une lettre ouverte publiée sur son compte Instagram lundi, l’actrice oscarisée a accusé l’animateur de talk-show d’incohérence dans son traitement de Harvey Weinstein par rapport à Michael Jackson et Russell Simmons qui étaient tous accusés d’inconduite sexuelle.

Mo’Nique a écrit qu’elle avait regardé une interview “CBS Morning Show” de 2017 où Winfrey a dit qu’elle cherchait la “doublure argentée” quand il s’agit de Weinstein qui a été accusé d’agression sexuelle ou de harcèlement par des dizaines de femmes, notant “si nous faisons tout cela à propos de Harvey Weinstein, alors nous avons perdu le moment “- à l’époque, Winfrey parlait de la façon dont le harcèlement et le sexisme étaient répandus dans toutes les industries, pas seulement à Hollywood et de la nécessité de faire un changement culturel plus important. Mo’Nique a ensuite souligné que Winfrey avait participé à un Q & A l’année dernière avec les deux hommes qui accusaient Michael Jackson de les avoir abusés sexuellement et produisait un documentaire qui comprenait Russell Simmons » accusateurs d’inconduite sexuelle, avant de se retirer récemment.

“Comment ça ne fait pas tout pour eux?” elle a posté à côté d’une photo d’elle avec Winfrey. “Fait intéressant, frère MJ a été acquitté et décédé, alors comment est-il pas hors limites? Russell et Harvey sont accusés de la même chose, donc en toute équité comment ne” soutenez-vous “pas les accusateurs des deux comme vous l’avez dit avec RS ou vous cherchez la doublure argentée pour les deux comme vous l’avez dit pour HW? ”

Le comédien a poursuivi en affirmant que la seule différence entre Weinstein et Simmons “est là [sic] couleur de peau “et a ajouté que le magnat disgracié de Miramax a” bien plus d’accusateurs “.

Cher @oprah, je me suis senti obligé de vous écrire cette lettre ouverte après avoir observé la disparité dans la façon dont vous semblez traiter les gens, qui ont été accusés des mêmes allégations. Vous avez fait une interview sur le CBS Morning Show et vous avez été interrogé sur Harvey Weinstein par Norah O'Donnell, et vous avez dit en ce qui le concerne que vous "essayez toujours de regarder l'arc-en-ciel dans les nuages, quelle que soit la" doublure argentée " . Vous avez également dit «si nous faisons tout cela avec Harvey Weinstein, nous avons perdu le moment». Lorsque vous faites ou alliez faire partie d'un documentaire sur Michael Jackson et Russell Simmons, comment cela ne fait-il pas tout? Fait intéressant, le frère M.J. a été acquitté et décédé, alors comment est-il pas hors limites? Russell et Harvey sont accusés de la même chose, alors en toute équité comment ne «soutenez-vous» pas les accusateurs des deux comme vous l'avez dit avec R.S. ou vous recherchez la doublure argentée pour les deux comme vous l'avez dit pour H.W.? La seule différence entre les deux est la couleur de la peau et non H.W. ont beaucoup plus d'accusateurs? Mon expérience personnelle avec vous est que vous m'avez regardée comme une femme noire être accusée d'être difficile pour ne pas promouvoir "Precious" internationalement pour Lions Gate, à Lions Gate, Tyler Perry et votre demande, malgré le fait que mon accord ait été avec Lee Daniels Divertissement. Et comment allez-vous pour les femmes noires quand vous entendez Tyler sur audio dire que j'avais raison et qu'il allait parler mais vous ou lui n'avez toujours pas dit un mot? Quand j'avais seize ans et que je vous rencontrais à votre spectacle local à Baltimore, je vous ai dit que je voulais être comme vous quand j'ai grandi. Vous avez répondu: «vous devez travailler vraiment très dur». Mon moi de seize ans ne savait pas que, dans votre silence face à des actes répréhensibles, cela rendrait ma vie «plus difficile». Enfin, veuillez envisager de vous tenir aux côtés des personnes qui ont raison et pas seulement des «bonnes personnes». Je t'aime à la vie, Mo'Nique

Mo’Nique a ensuite raconté sa version de ce qui s’est passé entre elle et Winfrey pour provoquer une querelle, affirmant qu’elle a été “blackballée” d’Hollywood pour ne pas avoir fait la promotion de “Precious” en 2009 selon The Hollywood Reporter.

“Mon expérience personnelle avec vous est que vous m’avez regardée comme une femme noire être accusée d’être difficile pour ne pas promouvoir” Precious “au niveau international pour Lions Gate, à Lions Gate, Tyler Perry et votre demande, malgré le fait que mon accord ait été avec Lee Daniels Entertainment. “

Elle a demandé comment Winfrey pourrait être “pour les femmes noires” si Winfrey se taisait sur la situation.

Racontant la première fois qu’elle a rencontré Winfrey quand elle était adolescente, lui disant qu’elle “voulait être comme” elle quand elle a grandi, Mo’Nique a déclaré que la réponse du méga-producteur était “vous devez travailler vraiment très dur”.

“Mon moi de seize ans ne savait pas que vous, dans votre silence face à des actes répréhensibles, rendrait ma vie” plus difficile “”, a-t-elle écrit, ajoutant: “Enfin, veuillez envisager de vous tenir aux côtés des personnes qui ont raison et pas seulement les «bonnes personnes». Je vous aime à la vie. “

Winfrey n’a pas encore commenté la controverse “Précieuse”, mais un autre incident a provoqué une rupture plus profonde entre les deux femmes, selon Mo’Nique.

Lors d’un entretien avec Comédie Hype l’année dernière, Mo’Nique a dit qu’elle avait pris ombrage avec Winfrey en invitant ses parents à “The Oprah Winfrey Show” sans son consentement.

Mo’Nique a déclaré que Winfrey l’avait appelée pour lui faire savoir que son frère Gerald serait sur la série pour discuter des allégations de Mo’Nique selon lesquelles il l’avait agressée sexuellement. Mo’Nique a refusé de participer à l’émission, mais a donné sa bénédiction à Gerald pour y assister, après ce qu’elle a dit était une longue discussion entre Winfrey et elle-même concernant leurs antécédents de maltraitance par des membres de la famille.

Mo’Nique a dit qu’elle avait dit à Winfrey qu’elle “était dans un mauvais endroit” avec sa mère et qu’ils n’étaient pas d’accord. Selon Mo’Nique, il est alors surprenant que sa mère et son père aient également été présentés dans la série sans avertissement.

“Si Oprah Winfrey avait dit:” Je vais avoir ta mère “, j’aurais dit:” Arrête ça “, a-t-elle expliqué.” Je n’ai pas besoin que le monde voit à quel point ma mère est gourmande. C’est une des raisons pour lesquelles nous ne communiquons pas, à cause de la cupidité de mon père et de ma mère, ”

Mo’Nique a déclaré qu’elle ne pardonnerait jamais à Winfrey à moins d’obtenir des excuses publiques, car ce que Winfrey a fait était “malveillant, et c’était intentionnel et c’était moche”.

Elle s’est également promis de discuter de la situation avec Winfrey, chaque fois qu’elle en aurait l’occasion, qui se trouvait être une soirée Oscar honorant Lupita Nyong’o en 2014.

Mo’Nique a déclaré qu’elle avait demandé à Winfrey comment elle aurait pu faire participer sa mère à l’émission devant tous les participants à la fête. Mo’Nique s’est souvenue que Winfrey avait répondu en disant: “Si vous pensez que j’ai fait quelque chose de mal, je veux m’excuser”, ce qu’elle a considéré comme une non-excuse.

“Non Oprah, ce n’est pas ce que je pense – tu as fait quelque chose de mal”, a-t-elle expliqué.

Winfrey n’a pas répondu publiquement à ces allégations.

TooFab a contacté les représentants de Winfrey pour commentaires.

