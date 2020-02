Mordo reviendra-t-il en tant que méchant?

Il y a beaucoup de changements à venir dans l’univers cinématographique Marvel. Mais nous espérons également voir un vieux personnage, Mordo, surgir dans Doctor Strange dans le Multiverse of Madness. Après tout, il a déjà été installé comme un méchant. Alors, reviendra-t-il? Voici ce que nous savons.

Chiwetel Ejiofor est Mordo dans «Doctor Strange»

Benedict Cumberbatch et Chiwetel Ejiofor sur le tournage de «Doctor Strange» le 2 avril 2016 à New York. | Images XPX / Star Max / GC

Pour rappel, voici ce qui se passe dans Doctor Strange. Le personnage titulaire est envoyé par Jonathan Pangborn, un paraplégique capable de marcher grâce aux enseignements de l’Ancien, pour étudier avec elle et Mordo, un autre maître des arts mystiques. Ensemble, ils enseignent à Strange.

Mais il y a des divergences d’opinion parmi les sorciers. Mordo suit strictement les règles, tandis que Strange doit les briser pour vaincre Dormammu. Cela l’oblige à quitter Kamar-Taj et son chemin choisi.

La scène post-crédits l’a mis en scène comme un méchant

Dans la deuxième scène du crédit final, Mordo arrive à l’atelier de Pangborn, disant qu’il est «absent depuis de nombreux mois». Il poursuit, expliquant qu’il pense que «le véritable but d’un sorcier est de tordre les choses de leur forme appropriée. Voler le pouvoir, pervertir la nature. »

Pangborn se dispute avec lui, mais tombe ensuite au sol alors que Mordo prend ses pouvoirs. Mordo dit: «Je vois ce qui ne va pas dans le monde: trop de sorciers.» Vous pouvez regarder la scène en entier ci-dessus.

Mordo est un méchant dans les bandes dessinées

Comme vous pouvez le voir, Mordo est clairement en train de devenir un méchant pour le docteur Strange. Cela convient, car il est un adversaire du héros dans les bandes dessinées. Selon Den of Geek, il est apparu pour la première fois dans Strange Tales # 111, une des premières aventures de Doctor Strange’s.

Semblable au film, Mordo est quelqu’un avec les mêmes capacités que Strange, mais il les utilise pour le mal plutôt que pour le bien. Il a été formé par l’Ancien, mais avait un passé sombre et se retourna contre l’être puissant. Mordo a également reçu plus de puissance de Dormammu à un moment donné.

Ejiofor serait de retour pour la suite de “Doctor Strange”

Nous attendons depuis longtemps le retour sur investissement de Mordo. Après Doctor Strange, il y avait très peu de mots sur une suite pendant un certain temps, car le personnage a été intégré au reste du MCU avec Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Mais maintenant que la saga Infinity est terminée, il est temps pour une suite.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été annoncé au San Diego Comic-Con en juillet 2019. Le film devrait sortir le 7 mai 2021. Et Ejiofor devrait reprendre son rôle de Mordo aux côtés de Cumberbatch, Wong et Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Sorcière.

Qui d’autre pourrait incarner un méchant dans «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»?

En parlant de Wanda Maximoff, il y a des rumeurs selon lesquelles elle deviendra un méchant dans Doctor Strange dans le Multivers de la folie. Tout d’abord, elle sera vue dans la prochaine série Disney +, WandaVision. Et bien que nous ne sachions pas encore comment ces personnages fonctionneront ensemble, si le docteur Strange est à la fois contre Scarlet Witch et Mordo, il a beaucoup à assumer dans ce nouveau film.