Morgan Lolar, de Temptation Island, réagit à la prise de responsabilité d’Evan Smith pour leur rupture

Après près d’un an de fiançailles, le couple de Temptation Island, Morgan Lolar et Evan Smith, s’est séparé après l’avoir accusé de la tromper avec des «mannequins Instagram de 21 ans».

Pendant plus d’un mois, l’ancien basketteur collégial est resté muet sur la situation avant de prendre finalement la responsabilité de leur rupture dans un Q&R sur Instagram. Lolar s’est ensuite rendue sur Twitter pour exprimer ses sentiments envers ses réponses.

Morgan Lolar, Evan Smith | Mario Perez

Morgan Lolar et Evan Smith, couple de «Temptation Island» rompre

En septembre 2018, Evan Smith est arrivé à Temptation Island aux côtés de sa petite amie d’alors, Kaci Campbell. Bien qu’il ait l’intention de partir proposé à Campbell, il est rapidement tombé amoureux de l’agent immobilier basé en Virginie, Morgan Lolar.

Au feu de joie final, Smith a mis fin à sa relation de cinq ans et a déménagé de leur logement à Los Angeles dans l’appartement de Lolar. Six mois plus tard, l’ancien basketteur collégial a proposé.

Le couple fiancé a ensuite annoncé son intention de déménager en Californie fin 2019. Cependant, Lolar a signifié que quelque chose s’était mal passé en supprimant toutes ses photos avec Smith de son compte Instagram le 2 janvier 2020.

En fait, je reste avec elle en ce moment! Mais toujours techniquement sans abri lol

– Morgan Lolar (@morganlolar) 19 février 2020

Une semaine plus tard, elle a révélé que son fiancé avait quitté la Californie plus tôt et l’avait trompée en ayant «des soirées pyjama avec des mannequins Instagram de 21 ans». Lolar est arrivée dans le Golden State début février et a reconnu qu’elle était «techniquement sans abri» car elle vit actuellement avec une amie et co-star de Temptation Island, Erica Steinhauer.

Selon son Instagram, Smith a séjourné dans une maison avec d’autres influenceurs des médias sociaux, mais n’a fait aucun commentaire public sur sa séparation avec Lolar avant plus d’un mois plus tard.

Evan Smith a pris la responsabilité de la rupture avec Morgan Lolar

Le 22 février 2020, Smith a finalement, quelque peu, abordé la situation dans une question et une réponse Instagram. Sans entrer dans les détails, a-t-il déclaré, «chaque relation a ses hauts et ses bas. En toute honnêteté. Les bas proviennent principalement de ma fin. Travailler sur tout un tas en ce moment. J’en ai besoin.”

Il a également dit qu’il était “plus difficile que vous ne le pensez” d’être “transparent” et a révélé qu’il n’avait pas supprimé toutes ses photos Instagram avec Lolar parce qu’il “adore ces photos”.

via Evan Smith Instagram Story

Un autre adepte a posé des questions sur la santé mentale actuelle de Smith, et il a admis que c’était «assez horrible, mais je travaille dessus et je prends des mesures pour y faire face».

L’ancienne star du basket-ball a également déclaré qu’il avait une histoire avec la santé mentale, dont il parlera «à l’avenir». Bien que Smith n’ait jamais rien dit sur l’allégation de tricherie, il a confirmé qu’il n’avait pas triché avec la fille qu’il avait récemment présentée dans une histoire Instagram.

Morgan Lolar a réagi à la réponse d’Evan Smith

Quelques heures après que Smith Instagram ait raconté ses réponses, Lolar l’a apparemment sous-tweeté sur Twitter, en écrivant: «Parfois, je sens que je ne peux pas rouler des yeux assez fort pour exprimer à quel point je suis ridicule, je pense que vous êtes ridicule.»

Un adepte a répondu et a expliqué qu’ils «voyaient cela comme un gros plus de sa part» que Smith avait abordé sa santé mentale. En réponse à un autre utilisateur, le suiveur s’est demandé si l’ancienne star du basket-ball “refusait de travailler sur ses problèmes avec un professionnel de la santé”, et Lolar “aimait” ce tweet.

Parfois, j’ai l’impression que je ne peux pas rouler les yeux assez fort pour exprimer à quel point je suis ridicule.

– Morgan Lolar (@morganlolar) 23 février 2020

Dans un tweet de suivi, le suiveur a écrit: «Je considérerai cela comme un Morgan« oui », étant donné que vous avez aimé mon tweet ici, et je trouve cela très triste mais pas surpris. Comme je l’ai déjà dit, la nature de la bête, les hommes ne s’occupent pas tristement de leur santé mentale. »

Lolar a également «aimé» ce tweet. De plus, la star de Temptation Island a «aimé» quelques tweets plus encourageants, dont un lui disant qu’elle «a esquivé une balle».