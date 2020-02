Morgan Lolar, l’étoile de Temptation Island, sous le feu des critiques pour une blague raciste

Après que de nombreux fans de Temptation Island aient accusé Morgan Lolar d’avoir simulé sa rupture avec Evan Smith afin qu’ils puissent apparaître sur Ex on the Beach, l’agent immobilier est maintenant sous le feu des critiques pour avoir retweeté une blague raciste.

Morgan Lolar, Evan Smith | Mario Perez

Morgan Lolar a reçu la haine après «Temptation Island»

En janvier 2019, Evan Smith a rencontré Morgan Lolar lors de la première saison de Temptation Island. Il est arrivé sur l’île avec sa petite amie de longue date, Kaci Campbell, et voulait prouver sa loyauté et son engagement envers elle.

Cependant, après avoir choisi Morgan pour son deuxième rendez-vous, il a fini par tomber amoureux de l’agent immobilier. Les deux ont alors commencé une relation amoureuse sur l’île, même si Evan n’avait pas encore rompu techniquement avec Kaci.

Alors que Kaci regardait leur relation sous forme de clips d’une minute, Evan ne lui a pas envoyé de vidéo expliquant ce qui s’était passé entre lui et Morgan. Par conséquent, Kaci s’est senti aveugle au Final Bonfire une fois qu’Evan a révélé qu’il voulait mettre fin à leur relation de près de dix ans et poursuivre pleinement Morgan.

Pendant la mise à jour de six mois, Evan a proposé à Morgan, et une partie du public de TI a réagi négativement. Ils ont cru que Morgan avait «volé» Evan à Kaci et l’ont encouragé à tricher.

De plus, Morgan a vigoureusement défendu son fiancé d’une manière que certains considéraient comme blessante envers Kaci. Par conséquent, l’agent immobilier a commencé à recevoir la haine de fidèles fans de TI qui l’appelaient des noms racistes, et certains ont même envoyé des menaces de mort.

Les fans ont accusé Morgan Lolar d’avoir simulé sa rupture

En décembre 2019, Morgan et Evan ont annoncé leur déménagement en Californie. Cependant, un mois plus tard, elle a effacé toutes ses photos avec Evan de son compte Instagram et a retiré son nom de sa biographie.

Alors que les fans pensaient que cela signifiait qu’ils se séparaient, elle a assuré à tous qu’elle déménageait encore en Californie quelques jours plus tard. Ensuite, Morgan a révélé qu’Evan était déjà parti pour la côte ouest pour «travailler» mais aurait «passé la nuit avec des mannequins Instagram de 21 ans».

Elle a ensuite admis qu’elle «pleurait depuis des semaines» à ce sujet sur Twitter. Après les accusations, les fans l’ont repérée portant toujours sa bague sur d’autres photos. En raison de son imprécision malgré le fait qu’elle ait insisté sur son caractère «réel», de nombreux adeptes ont commencé à accuser l’agent immobilier d’avoir organisé la rupture pour passer à une autre émission de télé-réalité.

Cela prend beaucoup de temps pour m’offenser, pour des raisons évidentes. Mais je suis vraiment offensé. Une chose que j’ai toujours été est réelle. Sortez d’ici avec cette merde. Si je voulais faire un show aussi mauvais, je le ferais. Je n’aurais pas besoin d’Evan, Kaci ou d’un coup publicitaire pour le faire. Je pense que Kaci serait d’accord. https://t.co/MPjB0uMHpa

– Morgan Lolar (@morganlolar) 23 janvier 2020

Même si Morgan a nié avoir fait quoi que ce soit pour un spectacle, une page de spoiler a révélé une semaine plus tard que MTV les avait appelés pour un casting pour Ex on the Beach.

Dans la série de téléréalité, les célibataires vivent avec leur ex et décident s’ils vont se remettre ensemble ou continuer pour de bon. Actuellement, la saison 4 est diffusée et trois anciennes stars de TI sont sur la série.

De plus, Morgan et Evan ont tous deux exprimé leur intérêt à participer à la série de compétitions de réalité virtuelle de MTV, The Challenge.

Morgan Lolar sous le feu des critiques pour avoir retweeté une blague insensible à la race

Presque un mois après la rupture supposée, Morgan cite la co-star de TI, Val Osipov, qui a écrit: “J’ai demandé à un serveur asiatique si je veux une Corona, non, je suis une bonne famille.”

Elle a ajouté trois emojis rieurs. La plaisanterie offensive faisait référence au coronavirus originaire d’Asie. Alors que quelques-uns ont directement commenté elle et le tweet de Val, de nombreux fans de TI se sont rendus sur Reddit pour exprimer à quel point “décevant” il était que Morgan l’a retweeté quand elle a “dénoncé le fait d’être victime de trolling raciste”.

Un utilisateur a expliqué que ces “blagues” étaient offensantes car elles disaient que tout le monde devrait rester à l’écart des Asiatiques, en supposant que chaque personne de la race a le virus.

De même, les blagues sur les Irakiens, «faire exploser quelque chose» sont offensantes car elles insinuent que tout le monde en Irak est un terroriste. Pour l’instant, Morgan ni Val n’ont reconnu le tweet.