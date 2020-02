MTV «Ex on the Beach» aurait appelé cet ancien couple de «Temptation Island» pour la nouvelle saison

Evan Smith a choqué tout le monde lorsqu’il a choisi de quitter sa petite amie de près d’une décennie pour Morgan Lolar, un agent immobilier qu’il a rencontré sur Temptation Island.

Le couple s’est fiancé en mars 2019 et était apparemment heureux jusqu’à ce que Lolar révèle que Smith avait “des soirées pyjama avec des mannequins Instagram de 21 ans”.

Morgan Lolar, Evan Smith | Mario Perez

En raison de l’imprécision de Lolar et des délais confus, les fans ont commencé à croire que le couple avait truqué leur rupture pour monter sur MTV’s Ex on the Beach. Même si la star de TI a nié que ce soient ses intentions, le réseau les aurait appelés pour apparaître lors de la nouvelle saison.

«Ex on the Beach» aux États-Unis de MTV

Basé sur la série britannique du même nom, Ex on the Beach s’articule autour de stars de la réalité unique vivant avec leurs ex. Alors que les anciens amoureux vivent dans la même maison, ils peuvent décider de se remettre ensemble ou de mettre fin aux choses et de passer à quelqu’un d’autre.

Le spectacle a été créé en avril 2018 et est immédiatement devenu un succès. La deuxième saison a légèrement baissé dans les cotes d’écoute et n’a connu aucune réussite malgré le fait que Nicole Ramos (The Challenge) et Chad Johnson (The Bachelorette) aient tenté une relation après la fin de l’émission.

Dans la saison 3, les célibataires savaient que leurs ex venaient, contrairement aux saisons précédentes. De nombreux fans n’aimaient pas le casting et sentaient qu’ils avaient falsifié les relations et les ruptures uniquement pour être castés, et les notes ont de nouveau baissé.

La quatrième saison de l’émission intitulée Ex on the Beach: Peak of Love, est la version sur le thème de l’hiver et se déroule dans un chalet en Nouvelle-Zélande par opposition à une maison de plage à Hawaï.

Pour la première fois, ils comprenaient des stars britanniques telles que Georgia Steel et Callum Izzard. Malheureusement, les cotes ont continué de baisser.

Morgan Lolar et Evan Smith, couple de «Temptation Island», se sont récemment séparés

Le 2 janvier 2020, les fans ont remarqué que Morgan Lolar avait effacé toutes les photos avec son fiancé, Evan Smith, de son flux Instagram. Après avoir fait croire que le couple n’avait pas rompu depuis plusieurs jours, les gens ont commencé à l’accuser d’avoir fait semblant de rompre pour reprendre une autre émission.

L’ancienne pom-pom girl a répondu: “rien de ce que je traverse n’a quoi que ce soit à voir avec un spectacle.” Quelques jours plus tard, elle a ensuite révélé que Smith l’avait laissée en Virginie pour la Californie, où il aurait “des soirées pyjama avec 21- modèles Instagram vieux d’un an. “

Peu de temps après l’accusation, Lolar a déclaré à un utilisateur de Twitter qu’elle “pleurait depuis des semaines” à la suite des actions de son fiancé, ce qui a de nouveau dérouté les abonnés alors qu’elle avait précédemment tweeté qu’elle était sur le point de se déplacer à travers le pays.

Alors que Smith a toujours des photos avec Lolar visible sur son profil, les deux ont supprimé les noms de leurs bios Instagram et ont supprimé les histoires enregistrées de Temptation Island qui détaillaient leur expérience.

MTV aurait appelé Morgan Lolar et Evan Smith pour «Ex on the Beach»

Selon un compte de spoiler, MTV casting actuellement pour Ex on the Beach et aurait demandé à Lolar et Smith de rejoindre la prochaine saison. Les fans croyaient déjà avoir falsifié leur rupture pour cela, comme beaucoup le prétendent que le couple de Big Brother Mark Jansen et Elena Davis l’ont fait pour la saison 3, pour revenir à la télé-réalité.

Après être apparus sur Temptation Island, Lolar et Smith ont tous deux déclaré à plusieurs reprises qu’ils voulaient participer au défi. Par exemple, Paulie Calafiore a fait ses débuts sur la série télé-réalité de compétition MTV quelques mois seulement après la diffusion de sa saison d’Ex on the Beach.

Enfin, trois stars de Temptation Island, Allie DiMeco, Carlos Chavez et Cameron Sikes, sont actuellement sur cette saison de l’EOTB. Par conséquent, il serait logique que MTV tende au moins la main au couple anciennement engagé pour voir s’il est intéressé.

Cela prend beaucoup de temps pour m’offenser, pour des raisons évidentes. Mais je suis vraiment offensé. Une chose que j’ai toujours été est réelle. Sortez d’ici avec cette merde. Si je voulais faire un show aussi mauvais, je le ferais. Je n’aurais pas besoin d’Evan, Kaci ou d’un coup publicitaire pour le faire. Je pense que Kaci serait d’accord. https://t.co/MPjB0uMHpa

– Morgan Lolar (@morganlolar) 23 janvier 2020

De plus, l’ex de Smith, Kaci Campbell, a également exprimé ses aspirations à la télévision réalité et a récemment commencé à communiquer avec Lolar sur Twitter.

Parce que le spectacle jette généralement plus d’un ex, Campbell pourrait également faire une apparition. Pour l’instant, le réseau n’a annoncé aucune décision de casting ni de renouvellement de l’émission.