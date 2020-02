Mykenna Dorn est parfaitement consciente qu’elle est traînée pour pleurer tout le temps

Personne ne pouvait s’attendre à ce que la saison de Peter Weber de The Bachelor soit aussi dramatique qu’elle est. Jusqu’à présent, nous avons vu des combats pour des bouteilles de champagne, éliminé des femmes revenant et des ex présents aux dates. Et nous sommes prêts à parier que ce n’est que le début de ce qui va arriver.

Les fans ont probablement déjà choisi leurs favoris, mais il semble y avoir une femme qui est profondément contrariée par la façon dont le drame de la maison a affecté son temps avec Weber – et c’est Mykenna Dorn. La jeune femme de 22 ans pleure souvent dans l’émission sur Weber, et de nombreux fans de Bachelor la traînent pour cela.

Il semble cependant que Dorn soit conscient de lui-même. Voici comment elle a répondu aux critiques.

Le drame sur «The Bachelor» arrive à Mykenna Dorn

Mykenna Dorn sur «Le baccalauréat» | Eric McCandless / ABC via .

Avec autant de femmes qui se battent pour un seul homme, il y aura forcément un drame majeur entre les candidats. Mais la saison de Weber semble être surchargée de chaos grâce aux choix faits par les producteurs. Et l’entrée d’Hannah Brown dès le premier épisode l’a déclenché.

Nous savons que Brown est revenu pour partager certains de ses sentiments avec Weber, et les concurrents n’étaient pas contents quand Weber a passé beaucoup de temps avec Brown au lieu d’eux. Même lorsque Brown a fait sa sortie, ce n’était que le début de ce qui allait arriver. De là, Kelsey Weire et Hannah Ann Sluss se sont penchés sur une bouteille de champagne. Et Alayah Benavidez a fait son retour improbable après que les femmes aient parlé à Weber de son comportement manipulateur et faux.

Dorn n’a jusqu’à présent été au centre d’aucune controverse. Mais le spectacle s’est concentré sur ses réactions. Dorn semble devenir frustrée chaque semaine, car le temps qu’elle aurait pu passer à connaître Weber est constamment éclipsé par le drame.

Certains fans de la série se moquent de ses explosions fréquentes

Il semble que les sorts de pleurs de Dorn soient un sujet brûlant de conversation. Certains fans se tournent vers Twitter pour la critiquer pour ses pleurs dramatiques.

“Il est illégal pour le Bachelor de montrer une promo sans que Mykenna ne sanglote #TheBachelor”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Mykenna doit simplement partir et être dans un film d’horreur ou quelque chose”, a encore tweeté un autre avec une photo de l’expression horrifiée de Dorn.

Et d’autres vont même sur son Instagram pour lui dire qu’ils remarquent toutes ses bouffonneries qui pleurent.

“Pouvons-nous expliquer pourquoi vous pleurez toujours sur ce fichu spectacle”, a demandé un abonné sur le post de Dorn lui montrant qu’elle tentait d’attraper un ballon de football lors d’un rendez-vous en groupe.

Sur un autre post, un adepte a commenté, “PDG de pleurer chaque seconde.”

Dorn semble complètement consciente qu’elle est traînée pour ses sorts de pleurs

Certains candidats au baccalauréat peuvent ne pas aimer les modifications qui leur sont données par les producteurs, mais il semble que Dorn accepte son rôle en tant que celui qui est toujours en larmes. Le 29 janvier, elle a ajouté un clip vidéo à son histoire Instagram d’elle-même alors qu’elle était sur The Bachelor avec la légende: «Allez-vous pleurer chaque épisode?» Et le clip la montre avec un hochement de tête puissant lors d’une cérémonie de la rose.

Elle n’a pas peur non plus de répondre à ses critiques Instagram. Pour le suiveur qui a commenté le clip de football, Dorn a applaudi en retour, «aussi quoi de mal à montrer de l’émotion? C’est 2020, si je veux pleurer, je vais pleurer d’accord. »

Et à l’autre adepte qui l’a appelée le «PDG de pleurer», Dorn a commenté en retour, «commentaire cool», avec un emoji pouce levé.

Nous espérons que Dorn essuiera ces larmes et aura un rendez-vous en tête-à-tête avec Weber dans les prochains épisodes, car elle semble là pour son amour plutôt que pour le drame douloureux. Nous devrons attendre et voir si Weber la garde assez longtemps pour apprendre à la connaître.

