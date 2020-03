Myleene Klass pourrait tomber enceinte isolément

2020-03-26 12:30:06

Myleene Klass a plaisanté sur les mesures de distanciation sociale qui pourraient l’amener à avoir un autre bébé avec son partenaire Simon Motson.

Myleene Klass a plaisanté sur les mesures de distanciation sociale qui pourraient l’amener à avoir un autre bébé.

La star de 41 ans reste actuellement à la maison autant que possible avec son petit ami Simon Motson – qui a deux enfants issus de relations antérieures – conformément aux lois pour aider à minimiser la propagation du coronavirus, et pense être en étroite collaboration pendant une longue période période de temps aura un impact sur les relations en quelque sorte.

Myleene – qui a des filles Ava, 12 ans, et Hero, neuf ans, d’un mariage précédent et un fils de sept mois Apollo avec Simon – a déclaré au journal The Sun: “Il y aura soit un boom du divorce ou un baby-boom – et J’ai une bonne sage-femme et des avocats pour les deux. ”

Bien que son fils n’ait que sept mois, Myleene est déjà convaincue qu’il sera le “prochain Elton John” parce qu’il aime jouer de la musique avec elle.

Elle a dit: “Oh, il est un mini-Elton en devenir. Il aime taper sur le piano, chaque fois que je suis sur le piano, il essaie aussi et gongs loin.

“J’ai décidé qu’il était le prochain Elton John. Je ne suis pas une maman tigre mais je le sens dans mes os.”

La pianiste de formation classique met ses compétences à profit avec des cours gratuits de Music Klass sur YouTube pour les enfants actuellement à la maison en raison de fermetures d’école et elle était heureuse de l’aider.

Elle a déclaré: “J’ai toujours eu le plus grand respect pour les enseignants, mais ce niveau de respect est absolument à travers le toit maintenant.

«Je peux divertir mes enfants pendant quelques heures, mais jour après jour, en essayant de répondre à toutes leurs questions. Et regardez simplement comment les techniques ont changé, c’est beaucoup pour les parents et j’en sais beaucoup des parents qui ressentent la pression.

“J’ai dit:” Laissez-moi prendre une leçon des mains de tout le monde “. Je le fais quand même avec mes propres enfants et je ne veux pas devenir fou moi-même. Je pense juste que c’est une chose que je peux faire, une chose que je quelqu’un peut le dire l’autre jour, c’est comme si nous avions l’école ultime.

“Joe Wicks fait de l’EP, Carol Vorderman fait des maths et moi de la musique. Qui va être le directeur? Je vote Hugh Jackman. Ce sera la pleine participation de nous tous les mamans.”

Mots clés: Myleene Klass, sImon Motson

Retour au flux

.