Myles Stephenson attaqué dans l’Essex

2020-01-24 01:30:05

Myles Stephenson a été attaquée à Sheesh dans l’Essex cette semaine par un groupe d’hommes.

Myles Stephenson aurait été agressée lors d’une soirée dans l’Essex cette semaine.

Le chanteur de Rak-Su a reçu des coups de poing et un coup de coude dans la tête “plusieurs fois” par un groupe de neuf hommes au hotspot Sheesh à Chigwell sans raison apparente.

Un témoin oculaire a déclaré à la chronique télévisée du journal The Sun: “Il a explosé en quelques secondes.

“Myles semblait s’être assis avec ses amis dans une zone où ces autres gars semblaient penser qu’ils avaient déjà réservé.

“Plutôt que d’en parler tranquillement, ils se sont directement battus.

“Quelques secondes plus tard, Myles avait été frappé à plusieurs reprises au visage et au corps et ses amis étaient intervenus pour essayer de le protéger lui aussi, mais ils étaient massivement plus nombreux.”

“C’était horrible à regarder et une réaction excessive ridicule étant donné ce qui s’était passé.

“La sécurité est rapidement intervenue et a dû sortir le gang du bar avant que quelqu’un ne soit gravement blessé, puis a gardé le groupe de Myles à l’intérieur parce qu’ils débutaient dehors. Des bouteilles en verre ont été brisées et des voitures ont été endommagées aussi – les gens appelaient pour la police. ”

On ne sait pas si le chanteur de 28 ans – qui a été secoué par l’incident – a été laissé avec des ecchymoses ou des marques à la suite de l’attaque.

Une source a déclaré: “Personne ne pouvait comprendre ce qui avait commencé ou s’ils visaient délibérément Myles.”

Pendant ce temps, même s’il vient juste de quitter le «Je suis une célébrité … Sors-moi d’ici! jungle et a des travaux de télévision et de musique alignés pendant la majeure partie de cette année, Myles a encore trouvé le temps de rejoindre l’application de rencontres Raya dans l’espoir de trouver l’amour en 2020.

Il a dit récemment: “Ne dites pas de noms. Mais c’est parti. C’est essentiellement Raya. Ce sont tous les gens avec qui j’ai été jumelé.”

Mots clés: Myles Stephenson

Retour au flux

.