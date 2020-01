Nadine Coyle et Jason Bell réussissent à coparentalité

2020-01-21 15:30:05

L’ancienne chanteuse de Girls Aloud, Nadine Coyle, a déclaré qu’elle et son ancien fiancé Jason Bell ont réussi à devenir co-parents depuis leur séparation en novembre 2019.

Nadine Coyle pense que son ancienne fiancée est un “meilleur parent” maintenant qu’ils ne sont plus ensemble.

La chanteuse “ All That I Know ” s’est séparée de Jason Bell en novembre 2019 après 11 ans ensemble, mais l’ancien joueur de la NFL vit toujours très près d’elle et de leur fille de cinq ans, Anaiya, et est un père très actif pour le jeune .

Nadine admet que la configuration de coparentalité du couple se sent “bien” en ce moment et fonctionne bien pour leur enfant.

Dans une interview avec le nouveau numéro de BONJOUR! magazine, elle a dit: “Cela semble être la bonne façon de le faire. En tant que mère, vous avez parfois l’impression que vous faites tout. De cette façon, Jason peut se lever et être compté et faire sa part en tant que père et ne pas compter à moi de tout faire. Je pense que c’est un meilleur parent dans cette situation. ”

Malgré leur rupture, la pop star de 34 ans a insisté sur le fait qu’il n’y avait “aucun problème” entre elle et Jason, 41 ans, et qu’ils “s’entendaient bien” en tant qu’amis.

L’ancien chanteur de Girls Aloud a déclaré: “Il n’y a pas de problèmes, pas de stress.

“Nous ne sommes pas ensemble en tant que couple, mais je le vois tous les jours. Nous nous entendons bien – nous avons toujours été les meilleurs amis. Vous avez cette chose là où vous êtes vraiment proche et parfois une amitié peut ruiner une relation.”

Nadine et Jason sortaient ensemble depuis 2008, après s’être rencontrés lorsqu’elle travaillait aux États-Unis.

La paire a été fiancée pendant un an entre 2010 et 2011 avant de se séparer brièvement, et une fois qu’ils se sont réconciliés, la star du sport a de nouveau posé la question en 2014.

Nadine a également ouvert le lien fort qu’elle partage avec sa fille et a admis qu’Anaiya la supplie souvent de ne pas aller travailler.

Elle a dit: “Elle n’aime pas que je parte au travail. Elle dit:” Pouvez-vous, s’il vous plaît, ne plus travailler? ” Elle est si douce et adorable. Elle aime être à la maison, être confortable et se faire câliner et je suis tout à fait d’accord. ”

Bien qu’elle veuille avoir sa mère à la maison, la jeune est une grande fan du prochain single solo de Nadine, ‘All That I Know’, et elle chante toujours à la maison.

La star de la pop irlandaise a déclaré: “Elle adore ça. Elle chante. C’est très adapté aux enfants. Nous dansons toujours autour de la cuisine et sa voix commence vraiment à prendre tout son sens. Elle est étonnamment douée pour les notes très aiguës. Je me dis: “Oh mon Dieu, j’ai un petit Mariah Carey sur les mains.” ”

