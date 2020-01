2020-01-26 06:30:04

Nadine Coyle a admis qu’elle ne voulait pas d’une autre relation.

Nadine Coyle “ne cherche pas” l’amour.

La chanteuse “ All That I Know ” s’est séparée de Jason Bell – le père de sa fille de cinq ans Anaiya – l’année dernière après 11 ans ensemble, mais elle n’est pas prête à sortir avec quelqu’un que l’on connaissait, et même si elle rencontre un gars , ils finissent généralement par devenir amis plutôt que tout ce qui se passe de romantique.

Elle a dit: “Cela arrive à la fin de la journée, Anaiya se couche et je me dis:” Vais-je vraiment me préparer et sortir maintenant? Je ne pense pas. ”

“Et aussi, je suis l’ultime ami-zoner professionnel.

“J’ai beaucoup d’amis et j’aime aller dîner et vivre de belles expériences, mais pour pousser plus loin, vers une relation réelle?

“Je me dis simplement:” Non. Tout va bien comme ça. ”

“Je suis très heureux et très chanceux. Je ne cherche pas de relation.”

Si elle s’installe dans une autre relation, la star de 34 ans a admis que sa fille ne serait pas impressionnée si elle décidait d’avoir un autre enfant.

Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait plus d’enfants, elle a répondu: “Anaiya veut toujours être le bébé. Elle se fait appeler un nouveau-né.

“Je pense que si j’en avais un autre, elle serait horrifiée, comme,” Qu’est-ce que tu veux dire? ”

“Alors certainement pas encore et peut-être jamais.”

Nadine a une relation étroite avec sa fille et aime voyager avec elle.

Elle a ajouté à BONJOUR! magazine: “C’est une si bonne voyageuse.

“Nous allons à New York – Jason et moi avons toujours un appartement là-bas – alors nous y allons, comme deux copains gal qui affrontent le monde.

“Nous sommes comme,” Allons-y! ”

“Nous partons en voyage et passons de bons moments ensemble.”

