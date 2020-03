‘Nancy Drew’ Saison 1 Episode 16 ‘La hantise de Nancy Drew’

Il y aura beaucoup d’histoires juteuses à reprendre dans l’épisode 16 de la saison 1 de Nancy Drew, «La« hantise de Nancy Drew ».

L’élan se renforcera probablement

L’épisode du 4 mars, qui a fait avancer l’histoire avec un choc

révèle, découvert

secrets, et un autre crime résolu. Voici un aperçu de l’endroit où Nancy et

amis se tiennent et quelques prédictions de où l’intrigue pourrait aller.

Kennedy McMann en tant que Nancy Drew | Dean Buscher / The CW

Précédemment dans «Nancy Drew»

Dans l’épisode du 26 février, «Le signe des invisibles

Invité, le frère de Lucy Sable, Josh, avoue avoir tué accidentellement Tiffany

Hudson avec du poison signifiait pour son mari, Ryan. Il se trouve que Josh blâme

Ryan pour la mort de sa sœur et veut se venger.

Fidèles à leur forme, les services de police de Horseshoe Bay bâclent

l’enquête, perd la trace de Josh, et crée un autre mystère. Nancy et

son équipe de gumshoe réfléchit à la façon dont Josh a obtenu le poison rare, White Baneberry, en

la première place.

L’épisode du 4 mars de Nancy Drew, «La terreur de Horseshoe Bay», n’a pas perdu de temps pour attacher le bout du fil à qui a donné le poison à Josh. Après quelques travaux de détective, Nancy, Nick et Ace révèlent le complice de Josh. Et ce n’est autre que le détective Karen, la vieille flamme de la pop de Nancy et la meilleure amie du lycée de Dead Lucy.

Karen et Josh étaient de mèche pour abattre Ryan, mais leur plan a horriblement mal tourné quand la mauvaise personne s’est retrouvée morte. L’intrigue s’épaissit encore plus. Karen était l’officier chargé de l’arrestation de Carson, le père de Nancy, qui est accroché au meurtre de Lucy – la même Lucy que Karen pense que Ryan a tuée. Le jugement de Karen pourrait être remis en question au sujet des preuves contre Carson. Pourtant, Nancy reste sur l’affaire dans l’espoir de trouver le vrai tueur afin de prouver l’innocence de son père.

Dans «The Terror of Horseshoe Bay», il semble que Nancy

l’équipage de détectives s’agrandit, avec l’initiation d’Owen dans le club par le biais d’une

rituel surnaturel qui l’a presque tué. Et à la fin de l’épisode, le

gang a trouvé les os de Dead Lucy, grâce à l’esprit qu’ils ont contacté par le biais

dit le rituel.

Ensuite, Nancy et Owen se mettent à l’aise chez lui.

À travers la ville, Nick, qui est récemment sans abri depuis que son patron, Josh, s’est engagé

assassiner et fermé le garage, emménage avec George. Soit dit en passant, avec tous

l’action se passe dans l’épisode, Lucy continue de hanter Nancy avec beaucoup

des visions effrayantes.

Suivant sur «Nancy Drew»

Basé sur la promo de Nancy Drew Saison 1 Episode 16, la recherche du tueur de Lucy

va chauffer. Voici une ventilation de l’aperçu de l’épisode et quelques prédictions

comment les choses pourraient se passer à Nancy

Drew saison 1 épisode 16,

«La hantise de Nancy Drew».

Dans la promo de l’épisode, Nancy appelle Dead Lucy,

sans doute pour lui avoir donné le tour de piste avec des indices cryptiques et effrayé la merde

hors d’elle à chaque tournant.

«J’ai suivi chaque piste. J’ai pris tous les risques. j’essaie

pour résoudre votre meurtre! ” Nancy réprimande Lucy dans le teaser.

L’aperçu montre la voiture de Nancy descendant la côte, peut-être pour suivre plus d’indices fournis par Lucy. Le détective adolescent cherche désespérément le tueur de Lucy et disculpe Carson. Plus tard, la voiture de Nancy est vue dans une clairière et deux personnes se précipitent vers une destination invisible.

Des images de la robe formelle rose immaculée de Lucy suggèrent qu’il y aura un flash-back à la nuit de son meurtre. Pendant ce temps, Carter, le seul suspect du meurtre, se rend au tribunal pour son audition, et Ryan, le seul autre suspect – probablement un hareng rouge – figure également en bonne place dans l’aperçu.

Dans l’ensemble, l’épisode semble inclure tous les délices

que les fans de Nancy Drew adorent, y compris les frayeurs des sauts, l’espionnage des jeunes,

et de bonnes introductions par effraction à l’ancienne.

