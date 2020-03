Naomi Campbell baigne dans le sel et le vinaigre

2020-03-19 02:30:06

Naomi Campbell aime se baigner dans le sel et le vinaigre tous les jours, car cela détresse son corps.

Naomi Campbell baigne tous les jours dans le sel et le vinaigre.

Le mannequin de 49 ans prend très au sérieux sa santé et son bien-être, donc s’assure qu’elle saute dans la baignoire pendant 30 minutes à la fois car cela la calme.

La beauté brune est citée par le journal The Sun: “Je fais un bain avec des sels d’Epsom et des sels casher et du vinaigre. C’est très apaisant pour le système nerveux. Je m’assois là-dedans pendant 30 minutes, puis je fais un soin du visage.”

Et Naomi a plus de temps pour ses bains bizarres maintenant qu’elle s’auto-isole à la maison au milieu de la crise des coronavirus, qui a infecté plus de 200 000 personnes dans le monde.

L’icône du podium – qui est normalement à la maison “comme quatre jours par mois” – a expliqué: “Je recherche le positif. Je fais toutes ces choses pour profiter de ma maison que je n’ai jamais pu apprécier.”

Naomi a commencé à craindre d’attraper le virus, qui est originaire de Wuhan, en Chine, dès qu’il a commencé à se propager dans le monde entier et portait un complet complet, des gants et des lunettes de protection pour la protéger lorsqu’elle a récemment pris l’avion.

Dans une vidéo YouTube sur sa chaîne populaire «Being Naomi», elle a expliqué: «Ça y est. C’est ma précaution. Que pensez-vous?

“En toute honnêteté, ce n’est pas un moment drôle. Ce n’est pas un moment humoristique. Je ne fais pas ça pour rire. C’est comme ça que je me sens à l’aise de voyager.”

Après être arrivée à New York en toute sécurité, Naomi a repris le tournage pour faire savoir à ses fans que les gens l’avaient évitée pendant son vol en raison de sa tenue inhabituelle.

Elle a dit: “Je suis rentré à New York en un seul morceau. Ce fut un voyage très surréaliste pour moi. Je dois dire que quand je suis monté dans l’avion, les gens se sont éloignés de moi. Il y avait un gars assis devant moi , il s’est déplacé vers la droite. Il y avait un gars assis derrière moi, il s’est déplacé vers la droite. Tout le monde ne voulait pas être autour de moi mais c’est cool – je ne voulais pas non plus être avec eux! Mais sérieusement, Je pense que nous devons prendre toutes les précautions qui nous rendent protégés et confortables. Je vais certainement continuer à voyager au minimum. “

Mots clés: Naomi Campbell

Retour au flux

.