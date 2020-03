Naomi Campbell était autrefois la marieuse derrière un mariage royal

Naomi Campbell, une superbe mannequin et actrice britannique, a une longue liste de crédits dont elle peut parler. Quand on pense au travail qu’elle a fait, des choses comme les défilés de mode et les couvertures de magazines viennent souvent à l’esprit, et il est assez sûr de dire que Campbell est un nom familier. Elle a fait un travail formidable au cours de sa carrière, et dire qu’elle réussit est un énorme euphémisme.

Campbell a même été impliquée dans la télé-réalité, et elle est l’inspiration pour beaucoup de ceux qui choisissent de consacrer leur vie au monde du mannequinat. En termes d’actrice, elle a tout aussi bien réussi, apparaissant dans des émissions comme Empire et American Horror Story: Hotel. Ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c’est que Campbell fait plus que jouer et modeler! Une fois, elle était en fait la marieuse derrière un mariage royal.

Naomi Campbell a présenté l’un de ses amis mannequins à un prince

Alors, comment un mannequin comme Naomi Campbell prend-il le crédit d’un mariage royal? Eh bien, il s’avère que c’est elle qui a présenté le mannequin Kendra Spears et le prince Rahim lors d’une fête, et les deux ont immédiatement commencé! Selon Harper’s Bazaar, Campbell était ami avec le prince Rahim et Spears. Son idée de les mettre en place était l’une des meilleures qu’elle ait jamais eues, car le couple est devenu officiellement mari et femme en 2013. Now to Love rapporte que Spears s’est convertie à l’islam afin d’épouser son prince, et elle n’a pas regardé en arrière depuis .

Qui est Kendra Spears?

Le prince Rahim et la princesse Salwa Aga Khan | Gary Otte / AKDN / .

Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, bonjour! Le magazine rapporte que Kendra Spears est un modèle américain qui a fait un travail considérable aux côtés de Campbell. Elle a elle-même connu un grand succès en parcourant la piste pour des designers comme Calvin Klein, Diane von Furstenberg et Louis Vuitton. Sa beauté classique l’a aidée à aller loin dans sa carrière, après avoir débuté à l’adolescence alors qu’elle était lauréate d’un concours de mannequin.

Transition vers une princesse

Tant de gens rêvent de devenir une princesse, et pour Kendra Spears, ce rêve est devenu réalité. Selon Daily Mail, le mannequin porte désormais le nom de Princess Salwa Aga Khan, et elle profite du meilleur des deux mondes. La princesse a poursuivi sa carrière de mannequin même après son mariage, bien que certains aspects de sa vie aient certainement changé. Née à Seattle, Washington, Spears a presque immédiatement su qu’elle voulait que le prince Rahim soit son mari. Après leur rencontre, ils ont été engagés pendant quelques mois avant de se marier lors d’une somptueuse cérémonie musulmane au château de Bellerive à Genève, en Suisse. Plutôt que de porter une robe de mariée de l’un des designers qu’elle a modelés, Spears portait plutôt un sari ivoire brodé de détails dorés et elle avait l’air absolument spectaculaire.

Leur mariage est toujours aussi fort

Le prince Rahim et la princesse Salwa Aga Khan | Gary Otte / The Ismaili via .

Ils sont mariés depuis plusieurs années maintenant, et il semble que le prince Rahim et la princesse Salwa Aga Khan soient extrêmement heureux et vivent pleinement leur vie. Le couple semble très bien se porter et sont les parents de deux adorables enfants, les princes Irfan et Sinan. Il semble que les rêves se réalisent vraiment, et le couple royal semble absolument prospérer à ce stade de leur vie. Comme nous le savons, Naomi Campbell est vraiment une femme aux multiples talents, et nous devons dire qu’elle peut certainement s’appeler une marieuse réussie. Peu de gens peuvent dire qu’ils sont à l’origine d’un célèbre mariage royal, mais pour Campbell, tout semble être dans la journée.