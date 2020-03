Naomi Campbell explique le port du costume Hazmat à l’Airpot

Voler avec style signifie quelque chose de très différent de Naomi Campbell pendant le pandémie de coronavirus.

Plus tôt cette semaine, le mannequin a été repéré à l’aéroport portant un costume Hazmat de la tête aux pieds, un masque facial et des lunettes, avant de détailler sur les réseaux sociaux comment elle désinfecte régulièrement son siège dans un avion.

Après que les photos de ses précautions extrêmes soient devenues virales, Campbell a publié une vidéo YouTube retraçant son voyage de Los Angeles à New York, dans laquelle elle expliquait pourquoi elle était allée si loin.

La vidéo a commencé avec la mise en place de graines d’oreille, une forme d’acupuncture qui aide à l’équilibre et favoriserait la guérison. “Comme c’est une période très sensible dans le monde, je ne vais pas vous mentir et dire que je ne suis pas nerveuse de prendre ce vol, je le suis”, a-t-elle expliqué, disant qu’elle était initialement censée partir la journée. avant, mais “je ne me sentais pas à l’aise de le faire”.

Après qu’un ami lui ait dit “nous ne pouvons pas vivre dans la peur”, elle a décidé de se lancer. Elle a ensuite montré le costume de combinaison de 16 $ qu’elle avait acheté sur Amazon, avant d’ajouter que sa «bonne amie Linda Evangelista» était celle qui lui avait dit où se procurer des lunettes. “Je me sens à l’aise comme ça”, a déclaré Campbell en se regardant dans le miroir.

Elle a complété son look avec une cape Burberry, le jetant sur son costume.

“En toute honnêteté, ce n’est pas un moment drôle. Ce n’est pas un moment humoristique. Je ne fais pas ça pour rire”, a expliqué Naomi. “C’est ainsi que je me sens à l’aise de voyager. Si je dois voyager. Si je dois y aller, je vais comme ça.”

Campbell a déclaré qu’elle portait un masque sur les vols depuis les années 90 et qu’elle désinfectait son siège depuis 17 ans. “À l’époque, les gens se moquaient vraiment de moi et parlaient à voix basse … et maintenant je ne suis pas ridicule”, a-t-elle déclaré.

En arrivant à LAX, Naomi a renvoyé deux paquets de vitamine C et de la poudre de papaye, pour son système immunitaire. Pendant son enregistrement, elle a exprimé sa préoccupation pour tous les employés de LAX, leur disant qu’ils devraient porter des gants s’ils manipulent les passeports et les pièces d’identité de tout le monde.

Après le vol, Naomi a déclaré avoir demandé aux agents de bord pourquoi ils ne portaient pas de masques ou de gants, affirmant que la femme avait dit qu’ils n’étaient “pas autorisés”, mais avaient un système immunitaire très fort.

“Ce fut un voyage très surréaliste pour moi”, a-t-elle déclaré à la fin du clip. “Quand je suis monté dans l’avion, les gens se sont éloignés de moi … tout le monde ne voulait pas être avec moi. C’est cool, je ne veux pas non plus être avec eux.”

