Naomi Campbell voulait être «protégée» lorsqu’elle portait un costume de matières dangereuses à l’aéroport

Naomi Campbell voulait se sentir “protégée et confortable” quand elle portait un costume complet matelassé lors d’un vol de Los Angeles à New York.

Le mannequin de 49 ans a été aperçu cette semaine en train de traverser le terminal international Tom Bradley de LAX, vêtu d’un costume matelassé, de lunettes, d’un masque facial et de gants en caoutchouc, afin de se protéger le plus possible de la propagation du coronavirus.

Et Naomi a maintenant déclaré qu’elle avait choisi de telles mesures de sécurité extrêmes parce qu’elle voulait se sentir “à l’aise” en sachant qu’elle ne pourrait pas attraper le virus en touchant des surfaces qui auraient pu contenir des germes.

Dans une vidéo YouTube sur sa chaîne populaire ‘Being Naomi’ – que le magazine People a eu un premier coup d’œil – elle a expliqué: “C’est ça. C’est ma précaution. Que pensez-vous? En toute honnêteté, ce n’est pas une période amusante . Ce n’est pas un moment plein d’humour. Je ne fais pas ça pour rire. C’est comme ça que je me sens à l’aise de voyager. ”

Après être arrivée à New York en toute sécurité, Naomi a repris le tournage pour faire savoir à ses fans que les gens l’avaient évitée pendant son vol en raison de sa tenue inhabituelle.

Elle a dit: “Je suis rentré à New York en un seul morceau. Ce fut un voyage très surréaliste pour moi. Je dois dire que quand je suis monté dans l’avion, les gens se sont éloignés de moi. Il y avait un gars assis devant moi , il s’est déplacé vers la droite. Il y avait un gars assis derrière moi, il s’est déplacé vers la droite. Tout le monde ne voulait pas être avec moi mais c’est cool – je ne voulais pas non plus être avec eux!

“Mais en toute sincérité, je pense que nous devons prendre toutes les précautions qui nous rendent protégés et confortables. Je vais certainement continuer à voyager au minimum.”

Naomi a également exprimé des inquiétudes pour ses amis qui vivent à l’étranger, ainsi que ses deux grands-mères, qui, selon elle, sont en sécurité à l’intérieur pendant l’épidémie.

Le modèle a exhorté les gens à suivre les conseils donnés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et leur gouvernement, et à faire tout ce qu’ils peuvent pour se “sentir à l’aise” en public.

Elle a ajouté: “Je pense que toutes les précautions qui vous ont été dites par les fonctionnaires, vous le faites. Et tout ce que vous sentez que vous devez faire, vous le faites.

