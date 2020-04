Naomi Watts sur le stress du verrouillage

2020-04-18 02:30:05

Naomi Watts “se donne la permission” de se sentir stressée au milieu du verrouillage.

Naomi Watts “se donne la permission” de se sentir stressée au milieu du verrouillage.

La star de ‘King Kong’ – qui a Kai, 12 ans, Sasha, 12 ans et Samuel, 11 ans, avec son ex-partenaire Liev Schreiber – admet qu’elle a “7056 émotions différentes qui se passent toute la journée, tous les jours” alors qu’elle reste chez elle en raison à la pandémie de coronavirus.

Elle a écrit sur Instagram: “J’ai entendu dire que c’est #NationalStressAwarenessDay aujourd’hui. Heureux qu’il y ait un jour pour cela, car je sais que nous le ressentons tous en ce moment. Globalement !! Je me donne la permission de ressentir tout cela !! (Et pas seulement le “jour du stress”) Je sens que j’ai 7056 émotions différentes qui se déroulent toute la journée / tous les jours. Couvrant tout le spectre de l’obscurité à la lumière. Il est normal de parcourir tout cela … nous sommes tous dans le même bateau. N’est-ce pas? J’espère que nous y arriverons, après avoir appris tant de choses précieuses en cours de route. Je vous envoie à tous de l’amour. Et je remercie infiniment tous ceux qui travaillent en première ligne. heroes. xox #breathe (sic) ”

Pendant ce temps, Naomi et Liev coparentent “avec pleine conscience”.

Elle a déclaré: “Liev et moi avons trouvé un moyen de naviguer dans ce domaine et de devenir co-parent avec une pleine conscience à chaque étape du processus.

“Nous plaçons toujours les enfants en premier, nous avons tous les deux les mêmes désirs et désirs pour eux, et nous en parlons ouvertement. Cela signifie tellement pour les enfants que leurs parents entretiennent des relations saines et spéciales. Les études disent que si c’est une rupture acrimonieuse, ils reprennent tout ça. Et donc c’était absolument notre intention de le faire de manière prudente. “

Mots clés: Naomi Watts, Liev Schreiber

Retour au flux

.