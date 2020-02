Naomie Olindo a passé la Saint-Valentin dans un restaurant où elle est allée avec son père

Tout ce que Naomie Olindo de Southern Charm voulait pour la Saint Valentin était de dîner dans un restaurant préféré qu’elle fréquentait avec son père.

Elle a partagé sur son histoire Instagram qu’elle a supplié son petit ami Metul Shah de simplement l’emmener dans un restaurant buffet chinois local pour le dîner parce que c’est là qu’elle avait l’habitude d’aller avec son père. Olindo a partagé une vidéo au restaurant où elle ouvre un biscuit de fortune avec son poing alors que Shah se fait entendre en train de rire. Elle sourit en ouvrant le cookie pour révéler la fortune.

Naomie Olindo | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Olindo a sous-titré la première vidéo. «Hier soir, j’ai supplié Metul de m’emmener dans un buffet chinois où mon père m’emmenait et nous avons eu le temps de notre vie.» Elle a ajouté: «Au début, il a dit non, mais ne vous inquiétez pas, j’ai persévéré. Ensuite, quand j’ai dit que c’était tout ce que je voulais pour la Saint-Valentin et que c’était 12 $ tout ce que vous pouviez manger, il a dit oui. “

Elle l’a peut-être transformé en fan

Olindo a ajouté une autre vidéo de Shah errant sur le buffet massif avec un plateau à la main. «Sa première fois dans un buffet chinois. Il suffit de regarder cette joie », a écrit Olindo. En effet, Shah a l’air ravi en se promenant dans le buffet copieux. On dirait qu’il ne peut pas contenir son bonheur aussi.

“Lorsque ma famille a déménagé pour la première fois en Amérique, mon père emmenait toujours ma mère et moi dans ce trou dans le mur Buffet de Chine qui avait tout ce que vous pouvez manger des pattes de crabe pour 6 $ de plus que le prix de base de 12 $”, a également partagé Olindo dans un post Instagram . “Le buffet a fermé (à peu près sûr parce que Joel les a mangés cassés de pattes de crabe) et quelques années plus tard, ils ont construit un nouveau dans le même centre commercial.”

“Hier soir, Metul a finalement accepté de me prendre pour la Saint-Valentin et nous l’avons fait. beaucoup. amusement. manger tout en vue et être juste ensemble », a-t-elle ajouté. «Pas de carte des vins raffinée (sans licence sans alcool au buffet lol) et juste le meilleur moment de qualité avec la personne qui a été mon rock au cours des 2 dernières années (presque?!). Je t’aime @ m_shah11 et merci de m’avoir permis de frapper des pinces de crabe à la table ❤️ ”

Cette Saint-Valentin devait être difficile

Dîner au restaurant était important pour Olindo. Son père est décédé peu de temps avant Noël. «J’ai perdu un morceau de mon cœur vendredi dernier», a-t-elle partagé sur Instagram. «Après avoir combattu le cancer de l’œsophage en privé pendant 12 mois atroces, mon père a perdu le seul combat qu’il ait jamais perdu. Il est mort paisiblement entouré de gens qui l’aimaient plus que les mots ne peuvent l’expliquer. »

“Il m’a manqué avant même son départ, et je ne peux pas imaginer à quoi ressemblera cette route”, a-t-elle poursuivi. «Si quelqu’un que vous aimez lutte contre cette horrible maladie, sachez que mon cœur est avec vous et qu’il souffre vraiment pour vous. Il n’y a pas vraiment de mots pour cette douleur, mais je suis très reconnaissant de la gentillesse et de l’amour que nos amis et notre famille nous ont montrés pendant la période la plus difficile de notre vie. “