Naomie Olindo partage des nouvelles déchirantes sur son père

Naomie Olindo de Charme du Sud partagé que son père est décédé. L'actrice n'a jamais déclaré publiquement que son père était malade, mais révèle maintenant que la famille était confrontée à une grave maladie depuis plusieurs mois.

Craig Conover, Naomie Olindo | Brianna Stello / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Olindo a inclus une photo déchirante tenant la main de son père, clairement dévastée. Le père d’Olindo, Joel, était souvent vu sur Charme du Sud aux côtés de sa mère. En 2018, Joel a subi une crise cardiaque, que Olindo a partagée sur Instagram. Elle a raconté à son petit ami Metul Shah un rêve qu'elle avait fait d'une crise cardiaque. Mais elle ne s'est réveillée que pour apprendre que son père a eu une crise cardiaque. Elle a partagé qu'il avait des signes avant-coureurs menant à l'incident et a finalement changé son mode de vie, perdant 40 livres.

Cependant, il a ensuite fait face à un cancer de l'œsophage, se battant depuis un an, a-t-elle expliqué. Sa Charme du Sud et les amis de Bravo partagent des condoléances alors qu'elle pleure son décès.

La famille a combattu en privé

À la fin du mois dernier, Olindo a partagé une photo de famille d'un moment plus heureux. «Cette fois l'an dernier», a-t-elle écrit. Il y a seulement une semaine, elle a ajouté une douce photo de retour avec son père. "Mon gars ☀️." Ami et Charme du Sud Chelsea Meissner, membre de la distribution, a répondu par un emoji de prière.

Mais aujourd'hui, Olindo a annoncé une nouvelle déchirante. «J'ai perdu un morceau de mon cœur vendredi dernier», a-t-elle commencé son message. «Après avoir combattu le cancer de l'œsophage en privé pendant 12 mois atroces, mon père a perdu le seul combat qu'il ait jamais perdu. Il est mort paisiblement entouré de gens qui l'aimaient plus que les mots ne peuvent l'expliquer. »

Elle avait le cœur brisé avant de perdre son père. «Il m'a manqué avant même son départ, et je ne peux pas imaginer à quoi ressemblera cette route. Si quelqu'un que vous aimez lutte contre cette horrible maladie, sachez que mon cœur est avec vous et qu'il souffre vraiment pour vous. Il n'y a pas vraiment de mots pour cette douleur, mais je suis très reconnaissant de la gentillesse et de l'amour que nos amis et notre famille nous ont montrés pendant ma période la plus difficile de notre vie. »

Elle reçoit une vague de soutien

La famille prévoit de commémorer Joel ce week-end à venir. "Un sillage aura lieu en l'honneur de Joel le samedi 1/4 à Nico de 11 à 1", a-t-elle poursuivi avec son post. "S'il a eu un impact sur votre vie d'une manière minuscule ou importante, nous serions ravis de vous voir là pour célébrer mon père, la personne la plus incroyable que j'aie jamais connue."

Le post d'Olindo est rempli de messages d'amour et de soutien. "Je suis désolé d'entendre ça. Le mieux pour vous et votre famille », a écrit Shep Rose. Cameran Eubanks a écrit: «Je ne peux pas imaginer votre blessure. Une belle âme et un homme précieux. Je suis vraiment désolé. "

Les membres de la distribution d'autres émissions de Bravo ont également partagé leurs sincères condoléances. Katie Maloney-Schwartz de Règles de Vanderpump a partagé: «Je vous envoie mon amour et celui de votre famille. ❤️. »Stassi Schroeder a ajouté:« Naomie, je suis vraiment désolée. Vous envoyer tant d'amour à vous et à votre famille. »Podcaster Danny Pellegrino a écrit:« Envoi d'amour à votre façon! ❤️❤️❤️❤️. "