Natalie Anderson, championne de «Survivor», dit qu’elle est «prête» à participer au défi de MTV

Survivor: Natalie Anderson, la gagnante de San Juan del Sur, est récemment revenue à Survivor pour la première saison tous gagnants dans l’espoir de remporter une autre victoire et un prix en argent historique de 2 millions de dollars. Le champion de la saison 29 est également un entraîneur de CrossFit et aime clairement concourir. Par conséquent, elle a exprimé son intérêt pour la série de compétitions de réalité virtuelle de MTV, The Challenge.

Natalie Anderson | Robert Voets

Natalie Anderson sur «Survivor»

En 2014, l’ancienne participante à Amazing Race, alors entraîneuse CrossFit de 28 ans basée au New Jersey, Natalie Anderson, a fait ses débuts à la 29e saison, San Juan del Sur. Sa sœur jumelle, Nadiya, a fini par être la première botte, dévastant Natalie.

Néanmoins, elle s’est frayé un chemin dans la majorité, a fait quelques mouvements subtils et a abandonné stratégiquement ses défis de récompense. Cependant, après le côté aveugle de son plus proche allié, Jeremy Collins, l’entraîneur CrossFit a commencé à jouer un jeu plus agressif et a finalement pris sa revanche.

En raison de son solide jeu social et physique sous le radar, le jury lui a décerné la victoire lors d’un vote 5-2-1. Cinq ans plus tard, Natalie est revenue pour une chance de remporter un autre titre de Sole Survivor et un prix en espèces de 2 millions de dollars en compétition contre tous les anciens champions de Survivor 40: Winners at War.

Curieusement, la tribu de Natalie l’a rejetée en premier, l’envoyant au bord de l’extinction. Après cinq épisodes, l’homme de 33 ans a résolu trois énigmes et a terminé un défi de journal exténuant pour gagner quatre jetons de feu ou de la monnaie qui achète les avantages des naufragés, des articles de luxe et de la nourriture.

Jusqu’à présent, elle a plus de jetons de feu que n’importe qui sur le bord et est à égalité avec Parvati Shallow pour la plupart du jeu.

La prémisse de «The Challenge»

Semblable à Survivor, MTV’s The Challenge est une série de compétitions de réalité où les concurrents s’affrontent dans des défis pour la sécurité. Habituellement, le perdant entre automatiquement dans le tour d’élimination et doit faire face à un concurrent que la majorité vote contre.

Le gagnant reste tandis que le perdant est éliminé de la compétition. Contrairement à Survivor, les candidats sont convenablement nourris, dorment dans un manoir et reçoivent régulièrement de l’alcool.

L’émission présentait initialement d’anciennes stars du monde réel et des règles de la route, mais a maintenant inclus des candidats d’autres émissions MTV, y compris Are You the One? et Ex sur la plage.

Les saisons les plus récentes incluent des célébrités britanniques telles que Stephen Bear et ancien invité de maison de Big Brother de CBS ont également rejoint le mélange, au grand dam des fans de longue date.

De plus, Jay Starrett, star de Survivor: Millennials vs Gen X, participera à la 35e saison à venir, Total Madness.

Natalie Anderson dit qu’elle est «à terre» pour participer au «Défi»

La championne de San Juan del Sur a mis en ligne une vidéo d’elle-même grimpant sur un panneau perforé lors d’un entraînement CrossFit. Un abonné a répondu au clip et a dit à Natalie qu’elle était “incroyable” et a suggéré que le gagnant de Survivor devrait participer au MTV’s The Challenge.

Natalie a retweeté le fan et a répondu: “Dis-leur que je suis déprimé!” Lol. ” Même si la série de compétitions MTV a élargi son casting, seuls les anciens concurrents de Big Brother et Amazing Race sont apparus sur The Challenge jusqu’à présent.

Dites-leur que je suis en bas! lol

– Natalie Anderson (@NatalieeAnd) 12 mars 2020

Alors que Jay Starrett a fait ses débuts sur Survivor, il est également apparu sur MTV’s Ex on the Beach, ce qui est probablement la raison pour laquelle il a reçu l’appel pour The Challenge. Cependant, CBS et Viacom ont récemment fusionné en une seule entreprise, il est donc possible que les téléspectateurs puissent commencer à voir plus de Challengers sur Big Brother, Survivor et Amazing Race, et vice versa.

Le défi 35: Total Madness sera présenté le mercredi 1er avril 2020 à 20 h. EST sur MTV.