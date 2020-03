Natalie Portman passera-t-elle du héros MCU au méchant DCEU?

Jane Foster de Natalie Portman apparaît dans les premier et deuxième épisodes de Thor, avant de dire au revoir à la franchise pour toujours. Elle était introuvable à Ragnarok, et l’actrice n’a montré son visage dans aucun des principaux mash-ups en cours. Pourtant, comme le savent les fans de Marvel Cinematic Universe, elle reviendra au MCU pour jouer à nouveau Jane Foster, et elle ramassera le marteau en tant que Mighty Thor dans Love and Thunder.

Natalie Portman | Vittorio Zunino Celotto / .

Le réalisateur Taika Waititi a depuis confirmé que God of Thunder de Chris Hemsworth sera le personnage principal – à la suite de rumeurs selon lesquelles Jane de Natalie Portman occuperait le devant de la scène dans le prochain épisode. Cependant, il va sans dire que ce sera probablement le dernier tour de Hemsworth en tant que Dieu du tonnerre (épargnant What If …?) Et que Portman continuera à porter le marteau, littéralement et métaphoriquement, en avançant.

Jane de Portman affrontera probablement certains méchants tout seul avant que le capitaine Marvel ne recrute le coup de pied intelligent pour son équipe féminine Avengers, l’A-Force. Cependant, ce ne sera peut-être qu’une question de temps jusqu’à ce que l’actrice essaie de vilainir pour la taille – rejoignant le paysage des super-héros rivaux – pour jouer une mauvaise fille dans l’une, sinon la plus réussie des franchises DCEU.

Natalie Portman affrontera-t-elle Wonder Woman?

Selon We Got This Covered (WGTC), Warner Bros envisage de Natalie Portman pour un rôle de méchant dans Wonder Woman 3, qui, compte tenu de Wonder Woman: 1984 n’a pas encore frappé les cinémas, est encore assez loin.

We Got This Covered – en s’appuyant sur les mêmes sources qui savaient que Viola Davis reviendrait sous le nom d’Amanda Waller dans The Suicide Squad et que Diana se vanterait de son armure Golden Eagle dans Wonder Woman: 1984 – a déclaré que Portman était en haut de la liste du studio pour l’antagoniste principal.

Natalie Portman est l’un des noms qui sont apparus dans les discussions concernant la sorcière mystique, Circle. Alors, qui est Circle et Natalie Portman serait-elle prête à passer d’une franchise majeure à une autre, en particulier le plus grand concurrent du MCU?

Qui est le cercle de DC Comics: Natalie Portman est-elle en forme?

Circle est basé sur la figure mythologique grecque du même nom qui est connue pour avoir capturé et emprisonné Ulysse dans Odyssée d’Homère. C’est une méchante sorcière et l’une des adversaires récurrentes de Wonder Woman. Alors que Circle a vu plusieurs représentations de bandes dessinées – avec une nouvelle couleur de cheveux venant définir son look de temps en temps – quelques traits restent cohérents.

Circle est toujours une femme immortelle et étourdissante physiquement avec une puissante maîtrise de la sorcellerie et un talent pour transformer les gens en une variété d’animaux. Elle se réjouit également un peu trop de l’humiliation, ce qui pourrait faire un choix de méchant intéressant dans le DCEU, car une mauvaise fille exagérée peut être ce dont le monde de Wonder Woman a besoin pour aller de l’avant.

DC semble penser que Natalie Portman est la personne idéale, et compte tenu de ses rôles passés – notamment Black Swan – l’obscurité n’est pas quelque chose dont l’actrice se dérobe. Cependant, elle ne souhaite pas rejoindre une autre franchise, car elle n’a pas toujours parlé favorablement de ces films.