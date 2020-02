Natalie Portman répond après que Rose McGowan a qualifié son activisme des Oscars de «profondément offensant»

MISE À JOUR à 13 h 45 PT le 12 février 2020: Natalie Portman a répondu aux critiques de Rose McGowan par une longue déclaration pour The Wrap, disant qu’elle est d’accord avec l’actrice qu’il “est inexact de m’appeler ‘brave'” pour sa cape.

“Brave est un terme que j’associe plus fortement à des actions comme celles des femmes qui ont témoigné contre Harvey Weinstein ces dernières semaines, sous une pression incroyable”, a-t-elle poursuivi. “Il est vrai que je n’ai fait que quelques films avec des femmes. Au cours de ma longue carrière, je n’ai eu la chance de travailler qu’avec des réalisatrices à quelques reprises – j’ai fait des courts métrages, des publicités, des clips et des longs métrages avec Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofia Coppola, Shirin Neshat et moi-même. Malheureusement, les films défaits que j’ai essayé de faire sont une histoire de fantômes. “

Elle a ajouté qu’elle a “essayé” et “continuera d’essayer”, avant de dire: “Bien que je n’aie pas encore réussi, j’espère que nous entrons dans une nouvelle journée.”

Tout le monde n’a pas été inspiré par Natalie Portman’s décision de porter les noms des réalisatrices snobées de cette année sur le revers de son Cape des Oscars.

En réalité, Rose McGowan trouvé l’hommage “profondément offensant”.

L’actrice et activiste #MeToo a pris Facebook Mardi soir pour expliquer sa position sur la situation, affirmant qu’elle “n’écrivait pas cela par amertume”, mais plutôt “par dégoût”.

“Quelques réflexions sur Natalie Portman et sa” protestation “aux Oscars. Le genre de protestation qui reçoit des critiques élogieuses des médias grand public pour sa bravoure. Brave? Non, pas de loin. Plus comme une actrice agissant le rôle de quelqu’un qui se soucie. Comme beaucoup d’entre eux le font “, a fait valoir McGowan. “Je trouve le type d’activisme de Portman profondément offensant pour ceux d’entre nous qui font réellement le travail … Je veux juste qu’elle et d’autres actrices suivent la marche.”

Elle a affirmé que Portman avait “travaillé avec deux réalisatrices au cours de votre très longue carrière – l’une d’entre elles était vous”. L’accusatrice Harvey Weinstein a également affirmé que la société de production de Natalie, Handsomecharlie Films, “avait embauché exactement une réalisatrice – vous”.

Cependant, Portman a en fait travaillé avec trois réalisatrices sur des longs métrages, tandis que deux étaient des films omnibus avec plusieurs réalisateurs: Mira Nair pour “New York, I Love You”, Rebecca Zlotowski pour “Planetarium” et Vanita Shastry pour “The Heyday of the Bâtards insensibles. ” Portman a également travaillé sur deux courts métrages – “Developing” et “Illusions & Mirrors” – avec les réalisatrices Marya Cohn et Shirin Neshat, respectivement, un clip avec Anna Rose Holmer pour “My Willing Heart” de James Blake et deux Dior publicités avec Sofia Coppola.

“Qu’y a-t-il avec les actrices de votre acabit? Vous ‘A-listers’ (🤮) pourriez changer le monde si vous preniez position au lieu d’être le problème”, a-t-elle poursuivi. “Oui, vous, Natalie. Vous êtes le problème. Le service des lèvres est le problème. Le faux soutien des autres femmes est le problème. Comme je l’ai écrit dans mon livre Brave, ce qui se passe derrière l’écran, va à l’écran, va dans le monde. Et c’est une maladie omniprésente qui a besoin de ses propres médicaments. Ce que vous faites affecte le monde, Natalie. De même que ce que vous ne faites pas. “

Rose a expliqué la raison pour laquelle elle “choisit” Natalie parce qu’elle est “la dernière d’une longue lignée d’actrices qui jouent le rôle d’une femme qui se soucie des autres femmes. Des actrices qui sont censées représenter des femmes, mais en réalité ne font pas grand-chose Bien sûr, les femmes du monde entier continueront à acheter les parfums que vous promouvez, les films que vous réalisez, et pensent qu’elles achètent en qui vous êtes. Mais qui êtes-vous? “

McGowan a poursuivi: «J’étais à un événement Women in Film dont vous avez parlé tout de suite, Natalie. Vous avez tourné le dos à des statistiques déprimantes, puis nous sommes toutes retournées à nos salades. une organisation) ne sont que … des fraudes. Vous ne dites rien, vous ne faites rien. “

“Il n’y a aucune loi qui stipule que vous devez embaucher des femmes, travailler avec des femmes ou soutenir des femmes. Vous le faites certainement”, a-t-elle déclaré. “Mais je dis arrête de prétendre que tu es une sorte de champion pour autre chose que toi-même.”

Rose a promis de continuer à «élever la voix et à lutter pour le changement sans aucune compensation», car pour elle, «c’est de l’activisme».

“Jusqu’à ce que vous et vos collègues actrices deveniez réels”, a-t-elle conclu, “faites-nous tous une faveur et raccrochez votre cape brodée d’activiste, ça ne va pas bien.”

Pour sa part, Portman a déclaré sur le tapis rouge de dimanche qu’elle “voulait reconnaître les femmes qui n’étaient pas reconnues pour leur travail incroyable cette année d’une manière subtile”.

Parmi les dames dont les noms dans le script coulaient le long de l’ourlet de la cape noire structurée de l’actrice – qui pendait sans effort sur ses épaules et au sommet de sa robe Dior noire et or – se trouvaient Lorena Scafaria (“Hustlers”), Lulu Wang (” Les adieux “), Greta Gerwig (” Petites femmes “), Marielle Heller (” Une belle journée dans le quartier “), Alma Har’el (” Honey Boy “) et Céline Sciamma (” Portrait d’une dame en feu “) .

