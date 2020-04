Natascha croit que Trevor est un «pro» de la manipulation

Le drame se réchauffe sur The Bachelor: Listen to Your Heart. C’est parce que Natascha Bessez a participé à l’émission et a confronté Trevor Holmes pour avoir trompé son ex. Découvrez pourquoi elle l’a traité de pro de la manipulation et plus encore.

Nastascha a appelé Trevor sur «The Bachelor: Listen to Your Heart»

Natascha a rejoint la maison dans la «semaine 2». Là, elle a révélé son lien avec Trevor.

“Je le connais vraiment parce que je suis amie avec son ex”, a-t-elle déclaré au groupe. “Et j’ai tout entendu.” L’ancienne Miss New York Teen USA a déclaré qu’elle avait été informée de toutes ses «indiscrétions» qui avaient conduit à leur rupture.

Trevor a dit à Jamie Gabrielle qu’il était resté dans une relation précédente plus longtemps qu’il n’aurait dû et cela a fini par lui faire du mal. Ils sont retournés à la maison après leur rendez-vous et Natascha a immédiatement confronté Trevor.

“Elle m’a dit que tu lui avais menti et que tu l’avais trompée”, a expliqué Natascha à Trevor. “Honnêtement, quand j’ai découvert que tu faisais partie de cette maison, je me disais” Qu’est-ce que tu fous? “Je me disais:” Ce mec a rompu ma relation avec ma copine il y a un an et tout d’un coup, c’est un homme changé? ” ”

Trevor s’est assuré de noter que la rupture avait eu lieu il y a un an et demi. “Je ne l’ai jamais physiquement trompée juste pour que vous le sachiez”, a-t-il déclaré. «Vous savez que nous étions ensemble depuis deux ans et demi, non? J’étais mécontent. J’aurais dû partir plus tôt, non? J’ai fini par la tromper émotionnellement. »

Jamie est resté avec Trevor

Jamie et Trevor dans «The Bachelor: Listen to Your Heart» | John Fleenor via .

Jamie semblait dévasté de découvrir que Trevor avait triché dans une relation passée. Cependant, elle est restée plus tard avec lui.

“Il y a eu de la triche émotionnelle et elle a trouvé des SMS avec une autre fille”, a-t-il expliqué à Jamie. “Je n’ai pas triché physiquement. Rien ne s’est passé comme ça, mais c’était toujours mal évidemment », a-t-il déclaré plus tard.

Jamie a déclaré que la tricherie était un dealbreaker pour elle. Mais elle ne voulait pas mettre fin à leur connexion pour quelque chose qu’il avait fait il y a presque deux ans.

Natascha a dit qu’il est un pro de la manipulation

Le candidat a parlé d’affronter Trevor dans l’émission. Elle ne semble toujours pas lui faire confiance et a expliqué pourquoi elle l’avait fait.

“Je pense que lorsque vous vous souciez vraiment des femmes qui ont été trahies et blessées dans le passé, cela vous touche un peu, car j’ai l’impression que cela nous est arrivé à tous”, a-t-elle déclaré à Us Weekly. “J’ai l’impression que vous ne voudriez pas que cela arrive à votre sœur ou à votre meilleure amie. C’est juste, comme si vous voyez un cambriolage, vous appelez le 911. C’est comme une de ces choses. “

Natascha a ensuite parlé de ce qu’elle ressentait pour son amie. “Je tiens profondément à elle, et elle est juste une femme forte et intelligente et c’est fou pour moi de voir comment les femmes qui sont avec elle et qui sont conscientes des choses peuvent être si facilement manipulées par quelqu’un qui est comme un pro, ” dit-elle. “Ce mec est un pro dans ce domaine et c’est juste fou pour moi de voir comment il peut venir dans une émission comme celle-ci, en étant, par exemple,” je cherche l’amour de ma vie et je m’installe “, quand c’est comme” Mec, tu as toujours fait ça. »

Les fans devront attendre et voir si le temps de Trevor sera écoulé avant la finale. En ce moment, sa connexion avec Jamie semble assez forte.