Natasha Hamilton pense qu’elle a un coronavirus

2020-03-18 13:30:09

Natasha Hamilton est “certaine” qu’elle a un coronavirus après s’être sentie malade depuis qu’elle était sortie le week-end.

Natasha Hamilton est “certaine” qu’elle a un coronavirus.

La chanteuse Atomic Kitten passera 14 jours dans l’auto-isolement parce qu’elle est convaincue qu’elle a contracté la condition respiratoire très contagieuse lors de ses sorties avec des amis et sa famille au cours du week-end.

Elle a déclaré sur son histoire Instagram: “J’étais en train de célébrer le 50e anniversaire de ma tante le week-end, c’était samedi.

“Dimanche soir, je pensais que je pouvais avoir une intoxication alimentaire possible. J’avais des maux de ventre, des courbatures sur le côté, sur le dos, le cou et j’étais malade.

“Puis la température a commencé, la fièvre, et j’ai passé toute la nuit à trembler et à ressentir beaucoup de douleur.

“Hier, j’ai passé toute la journée juste à dormir et à sortir du sommeil, et la nuit dernière, ma fièvre a culminé, j’ai passé une nuit terrible.”

Heureusement, la star de 37 ans commence déjà à se sentir un peu mieux.

Elle a dit: “Je me suis réveillée et ma fièvre est tombée, mes douleurs sont moindres, mais maintenant j’ai mal à la gorge, donc je ressens en quelque sorte les symptômes du coronavirus mais dans un ordre différent.

“De plus, les gens avec qui j’étais dehors samedi commencent à avoir de la fièvre, des maux de gorge et une toux sèche, donc c’est là-bas. Nous avons pris les précautions nécessaires.”

Natasha – qui a des enfants Josh, 17 ans, Harry, 15 ans, Alfie, neuf ans et Ella, cinq ans, de relations antérieures – a récemment parlé de la façon dont elle avait guéri ses crises de panique après avoir changé son régime alimentaire après une cure de désintoxication qui l’avait vue couper le sucre et l’alcool.

Elle a déclaré: “Les résultats ont été instantanés. J’avais tellement d’énergie, mon humeur s’est immédiatement redressée et ma peau a juste brillé.

“Cela semble extrême, mais j’ai réalisé qu’il y a un lien énorme entre la nourriture que vous mangez et votre état mental. La transformation physique m’a aidé à me sentir plus fort à l’intérieur. C’était comme si un brouillard s’était levé et que les attaques de panique avaient cessé parce que je pouvais voir plus clair. . ”

Mots clés: Natasha Hamilton, chaton atomique

Retour au flux

.