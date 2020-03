Nathalie Emmanuel: J’ai trouvé ma voix

2020-03-12 15:30:06

L’actrice de “Game of Thrones” Nathalie Emmanuel pense qu’elle a trouvé sa “voix”.

Nathalie Emmanuel pense avoir trouvé sa “voix”.

L’actrice de 31 ans – qui est surtout connue pour son rôle de Missandei dans «Game of Thrones» – a gagné en confiance à mesure que sa carrière progressait, et Nathalie insiste sur le fait qu’elle va maintenant exprimer ses opinions «tout droit», même si cela signifie qu’elle risque de créer des tensions.

Elle a partagé: “Je suis devenu beaucoup moins effrayé de dire des choses quand je me sens mal à l’aise, que cela m’arrive ou que quelqu’un d’autre, je le dis directement maintenant.”

Invitée à donner un exemple précis de sa nouvelle approche, Nathalie a déclaré au magazine Glamour UK: “Je ne vais pas détruire ma couronne de boucles – mes beaux cheveux que j’ai eu la chance de recevoir – à cause d’un rôle.

“Je travaillais aux côtés d’une autre actrice métisse et ils ont dit que les gens ne pourraient pas nous distinguer. Je me souviens avoir pensé:” Vraiment?! ” mais je n’avais pas la confiance nécessaire pour dire non à l’époque. J’étais beaucoup plus jeune. Maintenant, j’ai trouvé ma voix. ”

Nathalie a également révélé que l’exercice régulier et une alimentation saine sont essentiels à son bonheur personnel.

Elle a déclaré: “Les temps d’arrêt concernent essentiellement la famille, les amis, la nourriture, la santé et le bien-être. Je passe du temps avec les gens que j’aime et je pratique le yoga.

“Je crois à la nourriture comme médicament – si vous prenez soin de votre intérieur, cela se verra à l’extérieur.”

Pendant ce temps, Nathalie avait précédemment admis avoir trouvé “difficile” d’être constamment interrogée sur le manque de diversité sur “Game of Thrones”.

L’actrice était l’une des rares personnes de couleur à jouer un rôle de premier plan dans la série HBO, et Nathalie a admis qu’elle et sa co-vedette Jacob Anderson avaient toutes les deux lutté avec le problème.

Elle a déclaré: “Le spectacle a été critiqué pour son manque de diversité. Jacob et moi avons souvent dû répondre de cela, en tant que deux personnages de couleur de premier plan dans le spectacle, ce qui était vraiment difficile.”

Mots clés: Nathalie Emmanuel, Jacob Anderson

Retour au flux

.