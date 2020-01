Nation célibataire réagit à la scission de Joe Amabile et Kendall Long – «L’amour est mort»

L’épicerie Joe Amabile et Kendall Long se sont réunis pendant la saison 5 de Bachelor in Paradise. Bien qu’ils n’aient pas pu le faire fonctionner au Mexique, Long a réalisé qu’elle laisserait aller une bonne chose et a poursuivi Amabile quand il a décidé de quitter la plage. Ils étaient heureux ensemble au moment du tournage de la réunion.

Joe Amabile et Kendall Long Michael Kovac / . pour The Gentle Barn

Au cours de la dernière année, Amabile et Long ont beaucoup voyagé, ils ont emménagé ensemble, ils ont même parlé de créer une entreprise l’un avec l’autre à l’avenir. Mais le 29 janvier, le couple a annoncé sa rupture.

«Nous avons décidé mutuellement de nous séparer. Joe a pris la décision de retourner à Chicago tandis que Kendall restera dans sa ville natale de Los Angeles », ont-ils écrit dans une déclaration à Bachelor Nation.

La déclaration a poursuivi: «Notre famille et nos amis ont toujours été un élément extrêmement important pour qui nous sommes en tant que personnes. Nous ne pouvons pas imaginer continuer notre vie sans eux plus près, surtout quand nous pensons fonder une famille à nous un jour. Nous respectons tous les deux la décision de chacun et avons toujours beaucoup d’amour les uns pour les autres. Nous apprécions tout l’amour et le soutien que chacun nous a apportés tout au long de notre relation. »

Il n’y a pas si longtemps, Joe Amabile et Kendall Long parlaient de se fiancer

En novembre dernier, le couple a été interviewé par Lauren Zima de Entertainment Tonight sur “Roses et Rose” où ils ont parlé de leur futur mariage et de leur mariage.

“Nous avons parlé [getting engaged]. Je ne pense pas que l’un de nous en ait peur et je pourrais le voir se produire dans un avenir proche », a déclaré Amabile.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une bague, il a répondu: «Non. Mais si une entreprise de joaillerie veut tendre la main, appelez-moi. »

Comment Bachelor Nation pense de la rupture de Joe Amabile et Kendall Long

Une grande partie de Bachelor Nation a le cœur brisé par les nouvelles.

«Joe et Kendall se sont séparés. L’amour est mort », a tweeté un fan avec un GIF de Tyra Banks en criant,« J’étais enraciné pour vous, nous étions tous enraciné pour vous! »

Un fan a répondu à un tweet qui demandait: «Très bien mesdames de quoi pleurons-nous ce soir», avec un tweet qui disait: «Joe & Kendall RIP».

“L’épicerie Joe & Kendall a rompu et je ne vais pas bien”, a écrit un autre fan de Bachelor triste.

Cependant, tous les fans ne pleurent pas. Certains ont estimé que les deux n’étaient jamais un bon choix.

“Sérieusement, qui a pensé que l’épicerie Joe & Kendall allait durer ??? Elle n’était jamais tellement en lui. Elle ne l’a pas traité comme il aurait dû être traité. Il va mieux sans elle », a tweeté un fan.

Et certains fans sont tout simplement ravis que l’épicerie Joe soit de retour sur le marché.

«Hey @AmabileJoe, j’espère que tout va bien. Il suffit de tendre la main pour vous dire que je suis libre ce samedi pour passer du temps. encore une fois je suis libre ce samedi, ou n’importe quel jour en fait. faites le moi savoir. je suis libre », a tweeté un fan.

