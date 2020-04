Navire de croisière vénézuélien Rams Cruise Liner, coule lui-même

Les paquebots de croisière ont vraiment du mal ces derniers temps – alors pensez à la RCGS Resolute.

Le paquebot portugais a été délibérément percuté par un navire de guerre vénézuélien lundi … et il n’avait même pas de coronavirus patients à bord.

En fait, le Resolute n’avait aucun passager à bord et dérivait à 13 milles des côtes d’Isla La Tortuga et effectuait des réparations, lorsqu’il a déclaré qu’il avait été accosté par le patrouilleur de la marine vénézuélienne ANBV Naiguatá, qui l’accusait de violer les territoires eaux.

Heureusement pour le bien nommé Resolute, il est équipé d’une coque renforcée spécialement pour naviguer dans les eaux glacées de l’Antarctique, contrairement au Naiguatá. Le paquebot de croisière a continué avec quelques égratignures sur son arc, tandis que le cuirassé a coulé.

Selon Columbia Cruise Services, dont le siège est en Allemagne, «l’acte d’agression» s’est produit peu après minuit.

Dans un communiqué, il a déclaré que le capitaine de Resolute transmettait par radio au siège social pour leur parler de l’ordre du Naiguatá, lorsque des coups de feu ont été tirés. Le navire d’attaque dispose d’une tourelle de 76 mm, de deux canons de 20 mm et d’une paire de mitrailleuses de calibre .50.

Le RCGS Resolute est un navire d’expédition polaire spécialement conçu de la classe de glace la plus élevée, classé 1A Super, conçu pour fonctionner dans des conditions de glace difficiles. pic.twitter.com/AMLsae56Vn

“… le navire de la marine s’est approché du côté tribord à une vitesse de 135 ° et a délibérément heurté le RCGS RESOLUTE”, a indiqué la compagnie.

“Le navire de la marine a continué à battre la proue tribord dans une tentative apparente de tourner la tête du navire vers les eaux territoriales vénézuéliennes.”

Alors que le Resolute battant pavillon portugais a subi “des dommages mineurs, n’affectant pas la navigabilité du navire”, le Naiguatá n’a pas eu autant de chance et s’est réservé un aller simple au fond de l’océan.

Après avoir contacté le Centre de coordination du sauvetage maritime de Curaçao – l’organisme international qui coordonne toutes les urgences maritimes – et avoir traîné pendant une heure, le paquebot a reçu le feu vert pour continuer son voyage. Il a déclaré que toutes les tentatives de contacter le naufrage de Naiguatá avaient été ignorées.

Selon The Drive, le gouvernement vénézuélien a eu une version différente des événements: il a déclaré que le Resolute “de manière lâche et criminelle a fui le site de la collision et n’a pas tenté de sauver l’équipage du navire en perdition”, après son “acte d’agression impériale” et “la piraterie “.

Il y a beaucoup de tension politique entre le Venezuela et d’autres nations, dont le Portugal et les États-Unis, grâce en grande partie à la présidence contestée de Nicolás Maduro; il est recherché aux États-Unis pour trafic de drogue, le département d’État offrant une prime de 15 millions de dollars pour des informations qui aideront à le “traduire en justice”.

Mercredi, lors de la dernière mise à jour sur les coronavirus, le président Donald Trump a annoncé qu’il déployait des navires de guerre au Venezuela dans le cadre d’une opération de lutte contre les stupéfiants.

Pendant ce temps, la Garde côtière américaine a averti tous les navires de croisière battant pavillon étranger d’être prêts à prendre soin des passagers avec COVID-19 pendant une “période indéfinie” en mer, ou à demander de l’aide à d’autres pays, comme le système de santé ici subit trop de pression pour gérer plus.

