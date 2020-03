«NCIS: La Nouvelle-Orléans»: qui joue «rouge»?

Maintenant que Dwayne Pride (Scott Bakula) a découvert quelques réponses sur son passé mystérieux sur NCIS: New Orleans, il travaille dur pour relier les points à son présent. L’une des pièces les plus traumatisantes de la thérapie controversée de Pride mise au jour est celle de «L’homme au costume rouge». Qui joue “Red” et dans quoi a-t-il joué?

[Spoilers below for NCIS: New Orleans Season 6, Episode 15]

“Relentless” est venu avec une tournure choquante pour Dwayne Pride sur “NCIS: New Orleans”

WEST HOLLYWOOD, CA – 26 JANVIER: L’acteur David Selby assiste à la première de «Legion» au Pacific Design Center le 26 janvier 2017, à West Hollywood, Californie. (Photo de Jason LaVeris / FilmMagic)

Cette semaine, NCIS: New Orleans a offert aux fans deux nouveaux épisodes. La première des deux, «Relentless», a plongé un peu plus profondément dans les révélations précédentes de Dwayne Pride (Bakula) sur «L’homme au costume rouge».

L’épisode du 8 mars a révélé pourquoi Pride avait halluciné l’homme mystérieux. “Red” était le professeur de piano de Pride. Il a été assassiné par le père de Pride, Cassius, après avoir découvert «Red» et la mère de Pride, Mena a eu une liaison.

“Implacable” a renversé cette découverte sur sa tête. Patton Plame (Daryl «Chill» Mitchell) a cherché à savoir qui pourrait être «Rouge». Clarence «Red» Redding – qui est très vivant – s’est présenté au bar de Pride.

Cassius n’a pas tué «Red», mais a menacé de le tuer ainsi que Mena si Red n’avait pas tout quitté et était parti. Pride était trop jeune pour savoir ce qui s’était passé, puis a enterré ce qu’il a vu au fond de son subconscient.

“Implacable” a ramené un “Rouge” plus âgé, mais toujours vivant, dans la vie de Pride and Mena.

Qui joue le jeu Clarence ‘Red’ Redding?

L’acteur, David Selby, joue l’ancienne version de Clarence «Red» Redding dans la saison 6, épisode 15, «Relentless». Si l’acteur semble familier, c’est parce qu’il a récemment joué dans Chicago Fire dans un rôle déchirant.

Cela mis à part, Selby était un habitué de longue date de Falcon Crest en tant que Richard Channing avec plus de 200 épisodes à son actif. Selby a fait ses débuts en 1970 avec un rôle dans Directions en tant que Abraham Lincoln.

À partir de là, il a joué dans des projets tels que Dark Shadows, Flamingo Road, Soldier of Fortune, Tell Me You Love Me et, plus récemment, la série FX Legion.

On ne sait pas combien de temps durera Selby en tant que «Rouge» sur NCIS: La Nouvelle-Orléans durera. Il n’est répertorié que pour un épisode pour l’instant. “Rouge” est une grande partie de la compréhension de Pride de son passé, donc nous pensons qu’il pourrait rester quelque temps.

Comment la fermeture de «NCIS: New Orleans» affectera-t-elle les guest-stars?

Jusqu’à présent cette saison, NCIS: New Orleans a eu quelques guest-stars aux côtés de personnages récurrents. L’épouse de Bakula et son amour à l’écran, Chelsea Field, sont apparues sous le nom de Rita Devereaux.

Les fans ont également vu Jason Alan Carvell comme demi-frère de Pride, Jimmy Boyd, et Joanna Cassidy comme mère de Pride, Mena.

Dim. 15 mars a également marqué le deuxième et troisième épisode nouveau venu, Charles Michael Davis est apparu en tant qu’agent spécial Quentin Carter. Les fans ne sont toujours pas sûrs du «nouveau mec», surtout depuis la perte du favori de longue date, Lucas Black.

Avec les nouvelles de la fermeture de la production en raison de problèmes de coronavirus, on ne sait pas encore quel épisode clôturera la saison, ni comment la série laissera les choses avant la pause.

La pause peut affecter les stars invitées, car leur travail et leur salaire ne sont pas aussi stables qu’un membre régulier (comme Bakula). Ceci, mélangé à la nouvelle date de diffusion du dimanche, pourrait avoir des répercussions à long terme sur les cotes d’écoute. Ce sera intéressant de voir ce qui se passe à partir de maintenant.

NCIS: La Nouvelle-Orléans est diffusée le dimanche soir à 10 / 9c sur CBS