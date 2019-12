«NCIS: New Orleans»: le plus grand regret de Scott Bakula

"NCIS:

La montée en puissance de Scott Bakula

Scott Bakula a commencé sa carrière à Broadway. Il est passé de

St. Louis, Missouri, à New York pour poursuivre sa carrière. Les efforts de Bakula se sont avérés

fructueux, et il a décroché un rôle principal dans la comédie musicale "Romance Romance", gagnant

une nomination Tony pour sa performance. En 1989, il a obtenu sa grande pause quand il

a décroché le rôle du Dr Sam Beckett dans l'émission à succès "Quantum Leap".

La renommée a un prix pour Scott Bakula

Bien que Bakula connaisse une carrière d'acteur réussie, sa vie personnelle a pris un coup au cours de ses premières années en tant qu'acteur. En tant que star de «Quantum Leap», Bakula a dû consacrer de longues heures au travail. Il a déclaré au magazine «People» que son horaire de travail l'obligeait à passer beaucoup de temps loin de sa famille. "(Je n'étais) presque jamais à la maison pendant quatre saisons et demie", a-t-il déclaré à la publication.

Malheureusement, le mariage de Bakula avec sa première femme, Krista

Neumann, a pris fin peu de temps après la fin de «Quantum Leap» en 1993. Ils se sont mariés en

1981 et divorcé en 1995. Bakula épousa plus tard son épouse actuelle, Chelsea

Field, en 2009.

Le plus grand regret de Scott Bakula

Lorsque le travail est occupé, il peut être facile de mettre des choses importantes

sur le backburner. Parfois, des êtres chers se perdent dans le mélange. Bakula a déclaré à «People»

son plus grand regret est de manquer les années de formation de sa fille. Bakula et

Neumann a deux enfants ensemble, Chelsy et Cody. (Il a deux autres enfants,

Wil et Owen, avec son épouse actuelle.)

L'acteur a pris la décision de mettre sa famille en premier après avoir

rejoint le casting de "Star Trek: Enterprise" en 2001. "Je l'ai fait mettre dans mon

contrat que je ferais tous les mercredis à 6 afin que je puisse être à la maison pour

dîner ", a-t-il dit à" People ". Il a également pris du temps pour pouvoir jouer au football et

entraîneur de baseball dans les équipes de ses fils.

Scott Bakula aime garder la célébrité à distance

Bakula est une personne très privée, et c'est compréhensible

considérant combien la célébrité lui a coûté. Lors d'une interview avec «CBS Sunday

Bonjour, "Bakula a déclaré que le magazine" People "voulait l'interviewer chez lui,

mais il a refusé. "Pendant cent millions d'années, le magazine" People "a voulu faire

des entrevues avec moi à mon domicile », a-t-il déclaré à Lee Cowan, correspondant de« CBS Sunday Morning ».

"Et j'ai dit:" Je ne peux pas. "Où vous arrêtez-vous?"

Par respect pour la vie privée de Bakula, Cowan a interviewé l'acteur dans un restaurant voisin de Los Angeles au lieu de sa maison. "Vous êtes quelqu'un de si bien connu, et pourtant vous n'êtes pas connu pour votre vie personnelle, vous n'êtes pas connu pour être dans les tabloïds. Vous êtes connu uniquement pour votre travail, et en grande partie. Ce qui est assez remarquable de nos jours », a déclaré Cowan. "C’est ce qui ne va pas dans ma carrière. Vous l'avez résumé en une phrase », a plaisanté Bakula.

Les fans ne pensent certainement pas que quelque chose ne va pas avec Bakula ou

son émission actuelle. "NCIS: New Orleans" continue d'être un favori des fans. Ceci peut

être vu par les messages des fans déçus postés sur les réseaux sociaux après

annoncé de nouveaux épisodes ne seront pas diffusés avant février 2020. Nous sommes sûrs que ce sera

la peine d'attendre.

