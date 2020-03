NCT 127 est entré dans l’histoire en tant que premier groupe de K-pop à se produire à RodeoHouston

NCT 127 vient d’entrer dans l’histoire. Le 10 mars, le groupe est devenu le premier groupe de K-pop à se produire à RodeoHouston. Cette réalisation historique survient quelques jours seulement après que NCT 127 a sorti son nouvel album, Neo Zone.

NCT 127 | Photo de Steve Jennings / WireImage

Le groupe a sorti ‘Neo Zone’ le 6 mars

NCT 127 a fait ses débuts en 2016 avec SM Entertainment, et depuis leurs débuts, ils ont sorti plusieurs EP et deux albums studio. En mai 2019, NCT 127 a sorti son quatrième EP, We Are Superhuman. L’EP a fait ses débuts au 11e rang du palmarès Billboard 200, ce qui en fait l’album le plus performant du NCT 127 à ce jour. Il est également devenu le deuxième album du NCT 127 à atteindre la première place du classement World Albums.

Le 6 mars 2020, NCT 127 a sorti son deuxième album studio, Neo Zone. Avant même la sortie de l’album, il a atteint un record de 530 000 ventes d’albums en pré-commande, le plus élevé de tous les albums NCT 127. “Kick It” est le premier single de l’album, et jusqu’à présent, le clip de “Kick It” a plus de 18 millions de vues sur YouTube.

Alors que NCT 127 est encore un groupe assez jeune, ils ont déjà développé un son de marque. Les chansons les plus connues du groupe de K-pop intègrent des instrumentaux de basse lourde, et grâce au talent de leurs chanteurs et rappeurs, ils repoussent musicalement les frontières à chaque nouvelle ère. Neo Zone montre NCT 127 à son meilleur et démontre sa transition d’un groupe de recrues à des professionnels chevronnés.

NCT 127 a marqué l’histoire en se produisant à RodeoHouston

Peut-être que rien ne prouve mieux l’ascension du NCT 127 dans l’industrie musicale que sa performance à RodeoHouston. L’événement annuel est connu pour ses 20 nuits consécutives de rodéo et de concert, et chaque année de grands artistes sont attirés pour se produire. Les billets sont généralement peu coûteux, ce qui rend les concerts plus accessibles au grand public.

Vous entendez tous ces cris et voyez tout ce vert ????? NCT a vraiment eu beaucoup de gens qui vont à un rodéo et ils l’ont complètement transformé en concert NCT, ils ont tellement de soutien que cela me rend si heureux. La domination du monde NCT ici nous arrivons # NCT127atRodeoHoustonpic.twitter.com / 11OBDVanFP

– baby duckie⁶⁶ (@heyhaechan) 11 mars 2020

À RodeoHouston 2020, NCT 127 a rejoint une formation composée de Lizzo, Kane Brown, Keith Urban, Khalid, Gwen Stefani, Becky G, Chance the Rapper, Maren Morris, Marshmello, Chris Young, Ramón Ayala, Willie Nelson, Midland, Luke Bryan, Brad Paisley, Chris Stapleton, Dierks Bentley, Jon Pardi et Cody Johnson.

Le 10 mars, Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark et Haechan sont montés sur la scène massive pour l’ouverture de leur single à succès «Cherry Bomb». Ils ont interprété la chanson avec leurs singles «Simon Says», «Regular», «TOUCH», «Replay», «Fire Truck», «Superhuman», «Highway to Heaven» et «Kick It».

La setlist a emmené les spectateurs à travers la discographie de NCT 127, et le groupe s’est produit sur une mer de bâtons lumineux NCT verts. Avec la performance, NCT 127 est devenu le premier groupe de K-pop à se produire à RodeoHouston.

Ce n’est pas la première fois que le NCT 127 entre dans l’histoire

Ce qui rend cette réalisation encore plus impressionnante, c’est le fait que ce n’est pas la première fois que NCT 127 entre dans l’histoire dans un pays en dehors de la Corée du Sud. Le 3 novembre 2019, le groupe est devenu le premier groupe de K-pop à se produire aux MTV Europe Music Awards. Puis, le 28 novembre 2019, ils sont devenus le premier groupe de K-pop à se produire lors du défilé du jour de Thanksgiving de Macy.

En l’espace d’un peu moins de six mois, NCT 127 a marqué l’histoire internationale à trois reprises. Il ressort clairement de leur trajectoire ascendante que les NCT 127 tracent leur propre chemin dans l’industrie de la musique.

Après leur apparition à RodeoHouston, le groupe entamera une tournée nord-américaine de six spectacles en juin 2020. Pour la tournée NEO CITY – The Awards, le NCT 127 se rendra à New York, Atlanta, Chicago, San Jose, Los Angeles et Seattle.