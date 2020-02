“Ne revenez pas sur une autre saison”

La saison 24 de Bachelor, qui met en vedette le pilote Peter Weber, n’est pas exactement connue pour la gentillesse de ses concurrents. Étant donné que le réseau choisit souvent le bachelorette pour la saison à venir parmi le casting de la saison de bachelor précédente, de nombreux fans de bachelor se demandent: parmi ces options pour la plupart pas géniales, qui sera le prochain bachelorette? Apparemment, ils pourraient se tourner vers d’autres saisons – ou même des pistes de Bachelorette précédentes. Une ancienne candidate à The Bachelor, Bekah Martinez, a déclaré sur son podcast que les producteurs envisagent Miss Alabama, Hannah Brown, pour une deuxième saison de l’émission. Martinez et son coanimatrice, Jess Ambrose, ont pensé que c’était une idée terrible.

Un ancien membre de la distribution de «The Bachelor» dit avoir entendu une rumeur selon laquelle Hannah Brown obtiendrait une deuxième saison sur «The Bachelorette»

Hannah Brown assiste à Variety’s Power of Young Hollywood | par Rodin Eckenroth / .

“J’ai entendu des rumeurs”, a partagé Bekah Martinez sur Chatty Broads avec Bekah et Jess, son podcast qu’elle partage avec son amie Jess Ambrose. “Apparemment, quelqu’un … dans le monde du baccalauréat a dit avoir entendu d’une source très fiable qu’ils envisageaient Hannah pour la saison 2.” Brown était le leader de The Bachelorette en 2019.

“On parle de Hannah Brown pour la saison 2”, a répondu Ambrose.

“Non!” Répondit Martinez. “Non! Je me fiche de ce que je ressens pour sa saison ou de ce que je ressens pour elle. Cela n’a rien à voir avec tout cela, mes sentiments personnels mis à part. Je t’en prie, non!”

Pourquoi Martinez, un ancien de la saison d’Arie de The Bachelor, en est-il si convaincu?

“Elle a déjà eu sa chance”, a déclaré Martinez à propos de The Bachelorette. “Elle est sur ce fun train unique train en ce moment, laissez-le être.”

Mlle Alabama Hannah Brown serait-elle «différente» en tant que leader depuis qu’elle est devenue célèbre dans «Dancing With the Stars»?

Ambrose, co-présentateur de Martinez Chatty Broads, a accepté sans réserve.

“Je n’aime pas quand les gens font une refonte parce qu’ils sont différents”, a-t-elle expliqué. Depuis que Brown’s est maintenant apparu dans plusieurs émissions de téléréalité, Ambrose pensait que l’ambiance allait changer.

“Elle est super célèbre, elle a gagné Dancing With the Stars”, a-t-elle poursuivi. “Ça va avoir une énergie différente.”

Idéalement, Mlle Alabama Hannah fait des choses plus excitantes avec sa vie.

L’ancienne Bachelorette Hannah Brown assiste à l’E 2019! Prix ​​du public | Frazer Harrison / .

“Hannah sort probablement avec des célébrités maintenant; elle sort avec des modèles », a poursuivi Ambrose.

Bekah Martinez (candidate à la saison d’Arie de “The Bachelor”) explique pourquoi elle pense qu’Hannah Brown ne devrait plus être la bachelorette

Martinez a également fait valoir que Brown est «toujours en train de se découvrir». Elle a précisé:

Je pense qu’elle est dans ce mode en ce moment. Je pense qu’elle ne sort pas ensemble et qu’elle pense à naviguer dans sa nouvelle vie à L.A.et à se faire des amis et à naviguer dans ce genre de relations et je pense que c’est ce à quoi elle a affaire en ce moment.

Martinez a pensé que c’était tout à fait génial pour le joueur de 25 ans.

«À laquelle je dis:« Vivez votre vie et faites-le », a-t-elle encouragé Brown. “Ne reviens pas sur une autre saison de The Bachelorette.”

Je sais, »répondit Ambrose,« j’espère que non. »

“Obtenez quelqu’un de nouveau!” Martinez a déclaré aux producteurs de Bachelorette. “Nous l’avons déjà vu.”

“Mais je ne veux pas non plus de ces filles”, a déclaré Ambrose à propos des candidats du pilote Pete de The Bachelor.

Aussi un excellent point.