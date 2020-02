Ne-Yo divorçant Crystal Renay

Ne-Yo divorce de sa femme Crystal Renay après quatre ans de mariage, car il dit qu’il était “difficile” pour le couple de “rester marié”.

Ne-Yo divorce de son épouse Crystal Renay.

Le hitmaker “ Miss Independent ” a confirmé que lui et sa femme – qu’il a épousé en 2016 – se sont séparés après près de quatre ans de mariage.

Il a déclaré: “Il devient lentement mais sûrement de notoriété publique que ma femme et moi-même avons décidé d’aller de l’avant et de divorcer. Ce n’est pas une chose triste, c’est plutôt de nous réaliser – longue histoire courte, je ne vais jamais parler mal à propos d’elle. Je ne suis pas cette personne. Il n’y a rien de mal à dire à son sujet. C’est une femme fantastique. Elle est la mère de mes enfants et elle sera toujours ça et je la respecterai toujours. ”

Ne-Yo – qui a des fils Shaffer Jr., trois ans, et Roman, 20 mois, avec Crystal, ainsi que Madilyn, neuf ans, et Mason, huit ans, avec Monyetta Shaw – dit qu’il était “difficile” pour le couple de “rester” mariés “, mais a insisté sur le fait qu’ils seront” une famille pour toujours “.

S’exprimant sur un épisode du podcast «Conversation privée avec Alexis Texas», il a déclaré: «Pour faire court, elle a des démons comme tout le monde, tout comme moi. Nous réalisons que nos démons ne se rejoignent pas et jusqu’à ce que nous une prise de nos démons personnels, ça va être juste difficile pour nous de rester mariés. Cela étant dit, c’est ça, c’est la fin de ce chapitre, pas la fin du livre. Comme je l’ai dit, c’est la mère de mes enfants et je l’aime à mort. Nous allons être une famille pour toujours. ”

La chanteuse de «Sexy Love» – dont le vrai nom est Shaffer Smith – s’est exprimée alors que des rumeurs circulaient autour du couple ces dernières semaines.

Au moment de la rédaction de cet article, Crystal n’avait pas commenté publiquement le divorce.

