Ne-Yo révèle que sa femme étranglée a rendu sa bague de mariage

Ne-Yo et Crystal Renay se sont mariés lors d’une belle cérémonie en bord de mer en 2016 et ont fusionné leurs familles en accueillant deux garçons et en coparentalant les autres enfants de Ne-Yo d’une relation précédente avec son ex, Monyetta Shaw. Ils sont devenus l’exemple de célébrité pour la fusion des familles et la guérison après une rupture. Maintenant, Ne-Yo connaît une autre rupture publique après avoir confirmé que lui et Renay divorcent.

Il a récemment parlé de l’état actuel de leur relation et a révélé que les choses étaient vraiment terminées – à tel point que Renay lui a rendu sa bague de mariage.

Ne-Yo dit que Crystal Renay lui a rendu son alliance après leur séparation

Renay et Ne-Yo ont confirmé leur séparation après que The Jasmine Brand ait annoncé exclusivement qu’ils s’étaient séparés après un peu moins de quatre ans de mariage. Une source a révélé sur le site que Renay a cessé de fumer après avoir eu marre des problèmes en cours dans leur mariage.

Après que leur divorce soit devenu public, Smith a taquiné les paroles d’une nouvelle chanson, “Pinky Ring”, qui parle de la fin de leur mariage. Dans la chanson, il chante: “Elle a rendu la bague de mariage / je l’ai transformée en bague rose” et “Je ne me sens pas mal / je lui ai tout donné / Maintenant, c’est pour de meilleures choses.”

Ne-Yo s’est ouvert à Joe Budden sur la série Web de Budden sur ce qui a inspiré les paroles et a confirmé qu’ils sont fidèles à la vie en admettant que Renay a rendu sa bague de mariage une fois qu’ils se sont séparés.

“La chanson parle de moi et de la façon dont je gère ce qui pourrait être une situation triste si je le permettais”, a-t-il déclaré. “Je le regarde sous l’angle positif du fait qu’elle a rendu la bague de mariage, cela signifie que je ne suis plus mariée. Au lieu de m’asseoir et d’être triste à ce sujet, je vais le retourner. Je vais garder le proxénétisme. Je vais bouger. “

Lorsque Budden a partagé qu’il avait été forcé de faire participer les tribunaux pour que son ex-fiancée, Cyn Santana, lui rende la bague qu’il lui avait offerte, Ne-Yo a salué le déménagement de Renay, en disant: «Elle n’a jamais été aussi petite que ça. Elle n’a jamais été aussi petite que ça. Ce n’est pas elle. “

Quelle est la relation entre Crystal Renay et Ne-Yo actuellement?

Renay et Ne-Yo partagent deux fils et Ne-Yo dit que c’est sa principale priorité d’élever leurs fils dans un environnement heureux.

«Le bateau dont je suis le capitaine, il y a beaucoup de monde sur ce bateau. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur ce bateau à flot. Pour que cela se produise, je dois maintenir ma santé mentale, je dois maintenir le rythme auquel mon cœur bat », a-t-il déclaré.

Il a expliqué qu’il savait qu’il était temps pour lui de s’éloigner du mariage quand il s’est rendu compte que leurs comportements affecteraient leurs enfants. Malgré des allusions à une animosité potentielle qui pourrait être présente en raison de ses problèmes avec Renay, Ne-Yo insiste sur le fait qu’il va de l’avant dans l’amour et le pardon et ne nourrit aucun malaise.

«Je ne suis pas du tout misérable. Je suis dans un grand espace », a-t-il déclaré. “Il n’y a rien de misérable à réaliser ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Ce n’est rien de mal à cela. Cela ne doit pas être une chose terrible. Cela ne doit pas nécessairement être une mauvaise chose. Cela ne doit pas être une chose triste. Je préfère rester du côté positif de l’énergie. Nous savons qu’ils existent tous les deux et vous devez reconnaître le négatif, mais vous n’avez pas à vous attarder. “

Renay a rompu son silence sur la scission en reconnaissant qu’indépendamment de ne plus être avec Ne-Yo, elle l’aime et le respecte en tant que père de ses enfants. Elle a été repérée avec Ryan Henry de Black Ink Crew lors du week-end des étoiles de la NBA en février 2020, bien qu’elle n’ait pas confirmé si elle sortait avec Henry ou quelqu’un d’autre.